Presa rusă susține că forțele ucrainene au rănit două persoane, joi, într-un atac cu dronă asupra unui autocar care transporta turiști de la Minsk spre Anapa, stațiune rusească de la Marea Neagră. În replică, Kievul a respins acuzațiile drept „provocări” și susține că este vorba despre o operațiune sub steag fals, a transmis Reuters.

Tatiana Demian
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Autoritățile regiunii ruse Bryansk, situată la granița cu Ucraina, au declarat pentru agenția de știri Sputnik Belarus că doi șoferi au suferit răni minore în atacul care a avut loc în zona vămii Kraniy Kamen dintre Rusia și Belarus.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării (CCD), o structură a Consiliului Național de Securitate de la Kiev, a negat că Ucraina ar fi atacat autocarul, catalogând acuzațiile rusești drept „provocări” și acuzând, la rândul său, o operațiune sub steag fals, transmite hotnews.ro.

Regiunile Bryansk și Kursk de la granița Rusiei cu Ucraina au fost vizate constant de bombardamente ucrainene.

Luna trecută, într-un caz separat în regiunea Bryansk, Rusia acuzase Ucraina că a efectuat un atac mortal cu dronă asupra unui autocar care transporta elevi belaruși. Armata ucraineană a respins acuzațiile și atunci.

„Noapte de coșmar” la Kiev

De la începutul războiului lansat de Kremlin în februarie 2022, Rusia a atacat în mod regulat orașele ucrainene. Kievul vine după „o noapte de coșmar”, după cum a descris-o ministrul ucrainean al afacerilor externe, în care forțele Moscovei au lansat sute de drone și zeci de rachete asupra capitalei ucrainene.

De partea cealaltă, forțele ucrainene și-au întețit atacurile cu drone asupra Rusiei în ultimele luni, încercând să slăbească economia rusă și să forțeze o încheiere a războiului.

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