Rusia și Ucraina ar putea realiza în următoarele săptămâni unul dintre cele mai mari schimburi de prizonieri de la începutul războiului. Potrivit unui oficial militar rus, cele două părți au convenit, în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, să facă un schimb care ar putea implica peste 1.000 de prizonieri de fiecare parte. Operațiunea ar putea avea loc în două-trei săptămâni. Între timp, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff se pregătesc să meargă la Moscova, unde urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin.

Anunțul privind posibilul schimb a fost făcut de generalul-locotenent rus Aleksandr Zorin, citat de agenția TASS. Acesta a declarat că operațiunea ar putea avea loc în următoarele două-trei săptămâni și ar implica peste 1.000 de prizonieri de fiecare parte.

Șeful delegației ruse la negocierile de la Abu Dhabi, consilierul prezidențial Vladimir Medinski, a confirmat că a fost convenit un schimb amplu de prizonieri de război. Oficialul a precizat că dialogul dintre cele două părți va continua.

Medinski a afirmat că unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor a fost crearea unei noi arhitecturi de securitate în Europa. Potrivit acestuia, Rusia și Statele Unite au ajuns la o înțelegere asupra unor chestiuni, în timp ce altele rămân nesoluționate.

Totodată, negociatorul rus a respins ideea unor discuții directe cu susținătorii europeni ai Ucrainei, afirmând că Moscova nu a primit propuneri concrete de pace din partea acestora.

Kushner și Witkoff merg la Moscova pentru discuții cu Putin

În paralel, emisarul american Jared Kushner a anunțat că el și Steve Witkoff vor pleca joi la Moscova, unde se vor întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

„Steve și cu mine vom pleca mâine la Moscova pentru a ne întâlni cu președintele Putin, astfel încât să facem bilanțul a ceea ce s-a discutat astăzi și să încercăm să facem progrese”, a declarat Kushner la o conferință de presă.

Ulterior, cei doi emisari americani urmează să ajungă la Dublin, unde se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Kushner a calificat discuțiile de la Abu Dhabi drept un „prim pas pozitiv” și a spus că intenționează să aprofundeze cu liderul ucrainean ideile discutate anterior.

Ucraina vede un impuls favorabil, dar cere implicarea europenilor

Din partea Kievului, David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial Slujitorul Poporului și membru al delegației ucrainene, a declarat că negocierile de la Abu Dhabi au creat un „impuls favorabil”, care ar putea contribui la găsirea unei soluții până la sfârșitul anului.

Totuși, oficialul ucrainean consideră că negocierile ar trebui să fie multilaterale, cu participarea directă a europenilor, nu doar trilaterale, între Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Discuțiile de la Abu Dhabi au loc în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a obține progrese în vederea încheierii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, transmite Digi24.