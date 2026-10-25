Europa ar trebui inclusă în discuțiile privind un acord de pace în Ucraina, deoarece poziția sa ar putea fi crucială, a declarat duminică un consilier de la Kremlin, Iuri Ușakov.

SUA nu au reușit să exercite presiuni asupra Kievului pentru a-l determina să accepte un acord de pace, a afirmat Ușakov într-un interviu acordat unui corespondent al televiziunii de stat, Pavel Zarubin, relatează Agerpres, care citează Reuters.

„Înainte, părea că, după Anchorage, administrația SUA ar putea dicta anumite lucruri și ar putea forța Kievul să se conformeze. Însă, până acum, acest lucru nu a dat cu adevărat rezultate”, a spus Ușakov, făcând referire la o întâlnire din 2025, desfășurată la Anchorage, între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

„Asta pentru că nu este suficient să discutăm doar cu Kievul. Trebuie să discutăm cu întreaga Europă, care susține pe deplin Kievul”, a adăugat el.

Europa, inclusă în discuțiile pentru pace

După ce, inițial, a lăsat în seama lui Trump sarcina de a încerca să medieze o încetare a războiului Rusiei în Ucraina, UE a făcut demersuri prudente față de Rusia. Liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței au declarat că susțin o propunere privind discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Putin, în încercarea de a obține o încetare a focului, și că Europa ar urma să joace un rol în acest proces.

Între timp, Rusia a transmis că este deschisă la dialog, dar nu și la ultimatumuri.

Duminică, Ușakov a declarat că Rusia este pregătită să reia discuțiile de pace în format trilateral – cu Ucraina și SUA – după Ziua Unității Naționale a Rusiei, sărbătorită pe 4 noiembrie.

Această declarație vine în continuarea comentariilor făcute de Kremlin în cursul acestei săptămâni, referitoare la disponibilitatea lui Putin de a relua discuțiile cu Ucraina, mediate de SUA, chiar de luna viitoare.

Zelenski a declarat vineri că negociatorii de pace din Ucraina, Rusia și SUA au convenit să se întâlnească la nivel tehnic în prima jumătate a lunii noiembrie, la Abu Dhabi, adăugând că speră ca, ulterior, să aibă loc și o întrevedere a liderilor acestor state.

O posibilă întâlnire între Putin, Trump și Xi Jinping

Ușakov a făcut, de asemenea, referire la o posibilă întâlnire între Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, precizând că pregătirile au început deja. Această întrevedere ar urma să aibă loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se va desfășura în China, în perioada 18-19 noiembrie.

O întâlnire separată între Putin și Trump, la Shenzhen, nu a fost stabilită, a mai spus Ușakov, scrie știrileprotv.ro.