Rusia a atacat din nou Ucraina, iar la Odesa a fost lovit depozitul unuia dintre cei mai mari distribuitori de medicamente din țară. În urma atacului, clădirea companiei a fost grav avariată și a izbucnit un incendiu puternic. Este deja al patrulea depozit de produse farmaceutice atacat de ruși în această lună. Iar în timp ce Moscova continuă să lovească infrastructura ucraineană, Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să nu mai atace depozitele cu motorină pentru că se creează penurie peste tot în lume.

Așa arată depozitul unei companii farmaceutice, unul dintre cele mai mari distribuitori de medicamendente, de la periferia Odessei, după atacul rusesc din noaptea trecută. Clădirea a fost lovită și a izbucnit un incendiu puternic. Din imagini se văd fațada distrusă, geamurile sparte și marfa împrăștiată în jurul depozitului.

Atacul de la Odesa este al patrulea asupra unui depozit de produse farmaceutice de la începutul lunii septembrie. Atacul asupra depozitului a fost parte dintr-o nouă serie de lovituri rusești asupra Ucrainei. Noaptea trecută, Rusia a lansat 108 drone, iar apărarea antiaeriană ucraineană spune că a distrus sau neutralizat 85 dintre ele.

În timp ce Rusia lovește Ucraina, Kievul continuă să atace obiective strategice aflate mult în interiorul teritoriului rus. În weekend, forțele ucrainene au lovit două rafinării importante din regiunile Krasnodar și Tatarstan, la peste o mie două sute de kilometri de granița cu Ucraina. Între timp, de pe terenul de golf, de la clubul său din Irlanda, Donald Trump i-a transmis un avertisment lui Volodimir Zelenski.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă rezervele de motorină din Rusia.”

Trump spune că Ucraina poate lovi alte ținte, dar nu instalațiile petroliere, deoarece atacurile contribuie la lipsa de motorină de pe piața mondială. Potrvit lui Trump, penuria nu este provocată de situația din Orientul Mijlociu, ci de războiul dintre Rusia și Ucraina. Prețul motorinei în Statele Unite a trecut pentru prima dată de șase dolari pentru un galon. Kievul consideră însă rafinăriile rusești ținte militare, deoarece industria petrolieră asigură combustibil pentru armata Moscovei.