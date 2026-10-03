Rusia a făcut din nou apel, sâmbătă, către diplomaţi şi cetăţenii străini aflaţi la Kiev să părăsească oraşul, avertizând că forţele sale vor continua să lanseze „atacuri de represalii masive” împotriva capitalei ucrainene, scrie AFP, conform News.ro.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat într-un comunicat că a „reiterat” corpului diplomatic avertismentul prin care „cetăţenii străini şi diplomaţii aflaţi la Kiev sunt îndemnaţi să părăsească oraşul”.

„Responsabilitatea pentru eventualele consecinţe negative revine în întregime celor care ignoră acest avertisment”, a adăugat ministerul, anunţând că „forţele armate ruse vor continua să lanseze represalii masive” împotriva „ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene”.

Capitala Ucrainei a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni, iar atacurile ruseşti au lovit în special podurile, provocând ambuteiaje importante, scrie hotnews.ro

Cu o zi în urmă, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că orașul se află într-o „situație foarte dramatică” din cauza atacurilor rusești, care lovesc „infrastructura critică, logistica, locuințele și alte obiective esențiale”.

Joi și vineri, Podul Sud, un pod important din Kiev, a fost lovit de drone rusești, ceea ce a dus la închiderea lui pentru trafic și la ambuteiaje uriașe în metropola tăiată în două de râul Nipru. Sâmbătă a fost lovit din nou de ruși.

Rusia a mai emis un astfel de avertisment la începutul lunii septembrie, iar primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul de Externe rus a avertizat asupra unui „atac de represalii inevitabil” în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare care marca cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.