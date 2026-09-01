Rusia a făcut marți un apel către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene, informează agenția EFE.

„Vreau să reiterez că recomandarea făcută întregului corp diplomatic și cetățenilor străini din Kiev de a evacua din cauza atacurilor sistematice și constante ale forțelor armate împotriva infrastructurii militare a Ucrainei nu își pierde din valabilitate, ci dimpotrivă”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, într-o conferință de presă.

Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul de Externe rus a avertizat asupra unui „atac de represalii inevitabil” în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare care marca cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.

Și cu acel prilej Zaharova le-a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala ucraineană.

La sfârșitul lunii mai, comandamentul militar rus a anunțat o campanie de bombardamente împotriva centrelor de comandă și a complexelor militar-industriale din Kiev, informație transmisă de ministrul de externe rus Serghei Lavrov omologului său american, Marco Rubio.

Ministrul rus a atras atenția atunci și asupra unei noi recomandări a Ministerului de Externe al țării sale privind evacuarea diplomaților și a altor străini din Kiev.

Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea a zeci de civili, în timp ce duminică Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina, scrie hotnews.ro.