Rusia a lansat un atac masiv asupra sudului Ucrainei, lovind cu drone, rachete și bombe aeriene ghidate regiunea Odesa, în apropiere de frontierele cu Republica Moldova și România. A fost atacat inclusiv punctul de trecere Orlovka, de pe Dunăre, iar traficul către România a fost suspendat temporar. Lovituri cu drone și rachete au țintit și Kievul, unde opt oameni au murit, iar alți cinci au fost răniți, dintre care trei copii.

„-Acolo au lovit!

-Hai să mergem.

-Încă odată au lovit!

-Hai de aici.”

A șasea zi consecutiv, Ucraina este ținta unor atacuri aeriene masive lansate de Rusia. La Odesa, pentru prima dată, potrivit autorităților locale, rușii au folosit în atac și bombe aeriene ghidate, pe lângă drone și rachete. Au fost afectate clădiri de locuit, infrastructura energetică și cea portuară, iar o persoană a fost rănită.

Printre obiectivele lovite s-a numărat și punctul internațional de trecere cu feribotul Orlovka, de la frontiera ucraineano-română. Dronele Shahed au lovit clădirea și teritoriul punctului de trecere, unde au izbucnit incendii.

Activitatea a fost suspendată temporar, iar traficul a fost redirecționat către alte puncte de frontieră.

În timpul loviturilor asupra regiunii Odesa, România a intrat în alertă. Ministerul român al Apărării a anunțat că radarele au detectat două ținte aeriene la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcovo. Pentru supravegherea situației au fost ridicate de la sol două avioane F-18 spaniole și un elicopter românesc. Militarii au observat explozii pe teritoriul Ucrainei, însă nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian românesc. Alerta a fost ridicată după aproximativ o oră și jumătate.

În paralel, o ploaie de rachete și drone s-a abătut asupra Kievului. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale capitalei, iar după lovituri au izbucnit incendii. Blocuri de locuințe și infrastructură civilă au fost avariate. O dronă a lovit acest bloc, dimineață.

Noaptea trecută, în capitală, opt oameni au fost uciși, iar cinci au fost răniți, inclusiv trei copii. Șapte dintre victime au murit după lovitura asupra unui obiectiv feroviar din cartierul Darnițki. În imaginile surprinse după atac se văd clădiri avariate, mașini distruse și echipele de intervenție care caută printre dărâmături.

În regiunea Kiev, la Borispil, au fost raportate alte victime, după ce rachetele și dronele au lovit o zonă rezidențială și obiective de infrastructură.

Pe rețele a apărut și moemntul ân care sunt lansate rachetele rusești Țirkon.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a folosit în această noapte 218 drone și mai multe tipuri de rachete, inclusiv balistice și de croazieră. Apărarea antiaeriană ucraineană spune că a neutralizat 199 de ținte aeriene.

„Privește! Va fi rău. Ceva se va întâmpla. Privește cum luminează.”

În contextul intensificării atacurilor cu rachete, Volodimir Zelenski spune că Ucraina își dezvoltă capacitățile de apărare antirachetă. Ucraina cere în continuare aliaților să-i ofere mai multe sisteme de apărare antiaeriană și interceptoare pentru rachete, în special sisteme Patriot, care sunt capabile să doboare inclusiv rachete balistice rusești. Kievul insistă că numărul acestor sisteme și al rachetelor-interceptoare este insuficient în raport cu amploarea atacurilor rusești. În primele trei săptămâni ale lunii august, Rusia a lansat aproximativ 257 de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei monitorizări bazate pe datele Forțelor Aeriene ucrainene.