Noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În mai multe regiuni, oamenii au rămas fără electricitate, în condițiile în care vremea e tot mai rece. Au fost și pierderi de vieți omenești. O persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite din cauza bombardamentelor. Ucraina a ripostat cu drone, care au lovit inclusiv un obiectiv important pentru industria militară rusă.

La Kiev și în regiunea capitalei, atacurile rusești au vizat infrastructura și obiective critice. În raionul Bila Țerkva, o dronă a provocat un incendiu la un depozit. La Odesa, atacurile au afectat infrastructura civilă și energetică. Mai multe cartiere au avut probleme cu alimentarea cu electricitate, iar o parte dintre obiectivele esențiale au fost nevoite să funcționeze în condiții dificile. În Zaporojie, după bombardarea unui obiectiv industrial a izbucnit un incendiu. Orașul și regiunea au fost atacate repetat, iar autoritățile au raportat victime și pagube la clădiri.

În regiunea Dnipropetrovsk, rușii au lovit infrastructura feroviară și două mine de cărbune. Mai multe locomotive diesel au fost avariate. Iar în regiunea Harkov, în orașul Izium, o dronă a lovit un bloc de locuințe. Șase oameni au fost răniți, iar incendiul izbucnit în clădire a afectat și alte imobile din apropiere. La Harkov, o dronă a lovit și o benzinărie.

În Rusia, dronele ucrainene au lovit regiunea Tula. La Efremov, exploziile au fost urmate de un incendiu puternic la fabrica de cauciuc sintetic, un obiectiv important pentru industria militară rusă.

Acolo sunt produse materiale folosite la fabricarea combustibilului solid pentru rachetele Iskander. Potrivit analizei imaginilor realizate de publicația independentă ASTRA, a fost lovită și centrala termoelectrică din apropiere, care asigură căldura și electricitatea orașului și fabricii. Locuitorii au reclamat întreruperea încălzirii. Guvernatorul regiunii a confirmat atacul cu drone, dar a susținut că nu au fost avariate obiective de infrastructură. Atacurile au ajuns și la Sankt Petersburg. Autoritățile au anunțat că 45 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad și a orașului.

Atacurile au ajuns și la Sankt Petersburg. Autoritățile au anunțat că 45 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad și a orașului. Aeroportul Pulkovo și-a suspendat temporar activitatea, iar zeci de curse au înregistrat întârzieri sau au fost anulate. În Novorossiisk, trei oameni au fost răniți în urma unui atac cu drone.