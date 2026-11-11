Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând pene de curent în mai multe regiuni. Cele mai grave consecințe sunt în regiunea Odesa, unde aproximativ 135 de mii de consumatori au rămas fără electricitate. Tot în regiunea Odesa, un atac rusesc asupra unei piețe din orașul Cernomorsk s-a soldat cu trei morți și 11 răniți. Și dronele ucrainene au lovit din nou infrastructura energetică și portuară a Rusiei, provocând un incendiu de proporții un port strategic de la Marea Baltică.

În regiunea Odesa, atacurile rusești au vizat din nou infrastructura energetică. Aproximativ 135 de mii de consumatori au rămas fără electricitate, iar o femeie de 70 de ani a murit la spital după ce a fost rănită în urma bombardamentelor. Ministerul rus al Apărării susține că a lovit două stații electrice din localitățile Maiaki și Usatove, cu tensiunea de 110 și, respectiv, 330 de kilovolți. Tot în regiunea Odesa, rușii au atacat piața din centrul orașului Cernomorsk. Trei oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți, anunță administrația militară regională.

Explozia a avariat atât spațiile comerciale din piață, cât și clădiri de locuit din apropiere. Imaginile surprinse după atac arată vitrine sparte, resturi împrăștiate pe trotuare și salvatori care intervin la fața locului.

Atacurile au continuat și în centrul Ucrainei. La Krivoi Rog, dronele rusești au lovit infrastructura critică, iar mai multe cartiere au rămas fără electricitate. Unele spitale și stații de pompare a apei au fost nevoite să treacă la generatoare.

Nouă mineri au fost salvați după ce au rămas blocați într-o mină după întreruperea alimentării cu energie electrică. În regiunea Cerkasî, un obiectiv energetic din raionul Uman a fost avariat, iar o parte dintre consumatori au rămas fără curent.

În regiunea Jitomir, atacurile au vizat obiective energetice, de transport și de infrastructură petrolieră. Și obiective civile au fost distruse. Patru persoane au fost rănite, printre care și polițiștii veniți la intervenție.

Iar în Rusia, imaginile surprinse în timpul nopții arată amploarea incendiului izbucnit în portul Ust-Luga, de la Marea Baltică. Mai multe drone ucrainene au lovit zona portuară, iar flăcările au luminat cerul deasupra terminalelor. Trei angajați ai portului au fost răniți.

Ust-Luga este unul dintre cele mai importante porturi comerciale ale Rusiei și un nod esențial pentru exporturile sale la Marea Baltică. Prin terminalele de aici sunt transportate petrol, produse petroliere, gaz lichefiat, cărbune și alte mărfuri. Portul are un rol important în veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie.

Atacul a provocat și perturbări în traficul aerian. Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a introdus restricții temporare, iar unele curse au fost redirecționate.