Atacurile rusești au făcut victime și au distrus obiective civile în mai multe regiuni ale Ucrainei. În regiunea Jitomir, două persoane au murit după ce dronele au lovit clădiri industriale și de depozitare. În Zaporojie, un centru comercial a fost distrus aproape în totalitate, iar incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 10 mii de metri pătrați.

Atacul rusesc de noaptea trecută a lăsat în urmă distrugeri în mai multe regiuni ale Ucrainei. Cele mai grave consecințe au fost raportate în regiunea Jitomir, unde rușii au lovit clădiri de depozitare și de producție. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

În Zaporojie, una dintre ținte a fost un centru comercial. Imaginile publicate de autorități arată clădirea cuprinsă de flăcări și apoi grav avariată. Salvatorii au intervenit pentru stingerea incendiului care s-a extins pe mai mult de 10 mii de metri pătrați.

Potrivit autorităților, pompierii au lucrat în condiții dificile, existând riscul unor noi lovituri. În regiune, într-o singură zi, au fost raportate peste o mie de atacuri asupra a 50 de localități. Un om a murit, iar alți 14 au fost răniți. Alte victime au fost raportate în regiunea Dnipropetrovsk și în Herson. În regiunea Odesa au fost avariate clădiri și mai multe mașini, însă nu au fost raportate victime.

Printre țintele atacurilor rusești s-a aflat și un tren de pasageri care circula pe ruta Odesa–Dnipro. Trenul a fost oprit în regiunea Kirovohrad, după ce în apropiere a fost detectată amenințarea unor drone. Pasagerii au fost evacuați din garnitură și duși la adăpost. Ulterior, o dronă a lovit un obiectiv de infrastructură din apropiere, provocând un incendiu și mai multe explozii. O pasageră a filmat momentele în care oamenii au fost scoși din tren și s-au refugiat în apropiere.

Potrivit armatei ucrainene, în timpul nopții Rusia a lansat 93 de drone și alte mijloace de atac aerian. Apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 72 dintre acestea – 69 de drone și trei alte ținte aeriene. Au fost raportate lovituri în 13 locații, iar în alte trei zone au căzut fragmente ale țintelor doborâte.