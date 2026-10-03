Rusia a lovit încă un pod important din Kiev, după două zile de atacuri asupra unei alte mari artere care leagă cele două maluri ale Niprului. Podul de Nord a fost avariat, iar circulația de pe malul stâng spre malul drept a fost blocată. Atacurile au provocat ambuteiaje uriașe în capitala Ucrainei și dau peste cap transportul public. Autoritățile se tem că loviturile repetate asupra podurilor ar putea paraliza treptat circulația într-un oraș de aproximativ trei milioane de locuitori.

Acesta este momentul când o dronă rusească a lovit, dimineață devreme, Podul de Nord din Kiev. A fost văzută o minge de foc și a răsunat o explozie puternică. Unii oamenii care circulau pe pod au fost nevoiți să facă cale întoarsă.

În urma loviturii au fost avariate carosabilul și rețeaua de contact a troleibuzelor. Circulația de pe malul stâng spre malul drept a fost blocată, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului. Efectele s-au văzut rapid în trafic. În Kiev s-au format cozi kilometrice, iar mai multe autobuze și troleibuze au fost redirecționate. Imaginile surprinse în oraș arată coloane de mașini care se întind pe kilometri.

Lovitura vine după o serie de atacuri asupra Podului de Sud, aflat în partea opusă a capitalei. Acesta a fost lovit de mai multe ori în ultimele două zile, iar circulația rutieră și transportul cu metroul au fost oprite. Podurile sunt esențiale pentru Kiev, deoarece fac legătura între malurile Niprului. Mai mult de o treime dintre locuitorii capitalei trăiesc pe malul stâng, dar mulți lucrează pe malul drept. Orice restricție majoră pe aceste artere afectează astfel deplasarea a sute de mii de oameni.

„Aștept deja de vreo oră, sigur. Am încercat să ajung aici pe acolo, am venit aici și nu pot să ajung pe malul stâng. Noi nu știm ce gândesc rușii și ce vor mai pune la cale. Dacă vor să ne taie (n.red.- de celălalt mal). Ei fac asta intenționat.”

După atacurile din ultimele zile, autoritățile au impus restricții și pe alte poduri importante — Paton, Metro și Darnițki. Astfel, mai multe dintre principalele traversări ale Niprului au ajuns să funcționeze cu restricții. În aceeași noapte, un atac rusesc a provocat un incendiu de proporții la un depozit farmaceutic din Gostomel, în regiunea Kiev. Este depozitul companiei „Venta LTD”, unul dintre cei mai mari distribuitori de medicamente din Ucraina.

Primarul Vitali Kliciko spune că situația din capitală este una „foarte dramatică”, în condițiile în care Rusia lovește tot mai des infrastructura esențială — de la poduri și centre de date până la obiective energetice și clădiri civile.