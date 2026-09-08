Rusia a reluat în noaptea de luni spre marți loviturile aeriene asupra Kievului, provocând cel puțin doi morți și șapte răniți, loviturile asupra capitalei ucrainene începând din nou după o pauză de trei zile pentru vizita fără precedent a emisarilor președintelui american Donald Trump, potrivit AFP și Reuters.

Potrivit informațiilor de la fața locului, în Kiev s-au auzit explozii puternice, au apărut coloane de fum și se vede un mare incendiu.

Alarma aeriană de rachete rusești declanșată în timpul nopții, însoțită de ordinul adresat populației de a se refugia în adăposturi, a fost ridicată în zori.

Conform unui bilanț provizoriu al administrației militare locale, cel puțin două persoane au fost ucise și șapte rănite. Conform autorităților, au fost lovite clădiri în mai multe cartiere ale orașului și în suburbiile Kievului.

De asemenea, mai multe persoane au rămas blocate într-o clădire de locuințe, iar în tot orașul Kiev au izbucnit incendii, a scris primarul VItali Klitschko pe Telegram, precizând că a fost vorba de atacuri cu rachete balistice rusești.

În timp ce se auzeau explozii în Kiev, Polonia vecină a demarat operațiuni aeriene militare pentru a-și proteja spațiul aerian împotriva riscului de încălcare, au anunțat forțele armate ale țării pe X.

Acest atac rus este primul îndreptat împotriva Kievului din ultimele trei nopți, după expirarea unui armistițiu reciproc anunțat de Moscova și Kiev pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în cele două capitale.

De asemenea, mai multe persoane au rămas blocate într-o clădire de locuințe, iar în tot orașul Kiev au izbucnit incendii, a scris primarul VItali Klitschko pe Telegram, precizând că a fost vorba de atacuri cu rachete balistice rusești, scrie hotnews.ro

Putin „are nevoie de Trump” și nu vrea să-l „supere”, cu atât mai puțin înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, a afirmat președintele ucrainean în interviul pentru Axios.

Kremlinul „nu exclude” negocieri tripartite

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu liderul rus la Moscova sâmbătă, apoi s-au deplasat pentru prima dată duminică la Kiev, unde au purtat discuții cu Zelenski.

La aceste negocieri de duminică de la Kiev au participat și reprezentanți europeni — francezi, britanici și germani.

Un înalt responsabil al președinției ucrainene a declarat pentru AFP că emisarii lui Donald Trump au prezentat noi propuneri „mai eficiente” pentru a pune capăt războiului, fără a oferi însă alte detalii în acest moment.

Kremlinul a afirmat luni că „nu exclude” reluarea negocierilor tripartite. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat însă că este „încă prea devreme pentru a vorbi despre locul și datele exacte”.

În cadrul negocierilor anterioare, Moscova și Kievul și-au menținut, în general, pozițiile, discuțiile blocându-se în special pe problema teritoriilor din estul Ucrainei, a căror anexare este revendicată de Rusia.