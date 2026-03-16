Eforturile statelor europene de a obține un rol mai important în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina se lovesc de opoziția fermă a Rusia, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Conform publicației, tensiunile au devenit evidente luna trecută, când consilierul pentru securitate națională al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, și colegul său Bertrand Buchwalter au efectuat o vizită la Moscova pentru discuții cu Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă. Surse citate de FT susțin că oficialii francezi au încercat să convingă partea rusă că statele europene ar trebui să fie implicate direct în eventualele negocieri de pace.

Potrivit unui diplomat european de rang înalt, reacția Moscovei a fost categorică. „Răspunsul rusesc din partea lui Ușakov, practic, a fost: «Îmi pare rău, de fapt nu ar trebui, duceți-vă naibii»”, a declarat acesta pentru publicație.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat statele europene că nu contribuie la soluționarea conflictului. „Când a venit reprezentantul Franței, nu a adus niciun semnal pozitiv. Așadar, nu a avut nimic pozitiv de auzit”, a afirmat oficialul rus.

Peskov a susținut că europenii încearcă să convingă Kievul să continue războiul. „Din păcate, europenii depun toate eforturile pentru a-i convinge pe ucraineni să continue războiul. Suntem convinși că fac o greșeală din perspectiva propriului viitor”, a declarat acesta.

Ucraina, în umbra tensiunilor din Orientul Mijlociu

În același timp, liderii europeni încearcă să mențină dosarul ucrainean în prim-plan, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Vineri, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o încercare de a contracara ceea ce oficialii de la Palatul Élysée au descris drept un „efect de eclipsare” al conflictului dintre Statele Unite ale Americii, Israel și Iran.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a efectuat o vizită la Casa Albă la doar câteva zile după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, încercând să convingă administrația americană să crească presiunea asupra Moscovei.

Totuși, potrivit unor surse citate de Financial Times, președintele american Donald Trump s-a arătat reticent să discute în detaliu situația și rămâne convins că Rusia are o poziție de forță, în timp ce Ucraina este vulnerabilă. De asemenea, Washingtonul nu a transmis semnale că ar fi pregătit să intensifice sancțiunile împotriva Moscovei.

Doi diplomați ai Uniunea Europeană au declarat pentru FT că oficialii americani le-au comunicat recent omologilor europeni că, cel puțin pentru moment, nu sunt planificate noi sancțiuni împotriva industriei petroliere ruse.