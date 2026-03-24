Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat marți că a interceptat la Moscova un transport care conținea 504 dispozitive explozive camuflate sub formă de branțuri încălzite pentru încălțăminte, destinat militarilor ruși aflați pe frontul din Ucraina, scrie hotnews.ro.

Potrivit FSB, citat de agenția TASS, pachetele ar fi venit din Polonia și urmau să fie trimise militarilor ruși sub pretextul unui „ajutor umanitar” în cadrul „operațiunii militare speciale”.

Autoritățile ruse au anunțat că un cetățean străin a fost arestat în Moscova, fiind implicat într-un canal de contrabandă organizat de serviciile speciale ucrainene pentru livrarea mijloacelor de luptă pe teritoriul Rusiei, în tranzit prin Belarus. Dispozitivele explozive erau echivalente cu 1,5 grame TNT fiecare și erau concepute să se activeze la conectarea la sursa de alimentare, provocând răni grave utilizatorului.

FSB a publicat și un clip video cu reținerea suspectului și a declarat că acest tip de armament ar fi putut cauza vătămări serioase soldaților în timpul îndeplinirii misiunilor de luptă.

Războiul din Ucraina și impactul asupra Republicii Moldova

Conflictul armat din Ucraina a început pe 24 februarie 2022, când Federația Rusă a lansat o invazie la scară largă împotriva statului vecin. Războiul a avut consecințe devastatoare asupra Ucrainei, provocând pierderi masive de vieți omenești, distrugerea infrastructurii civile și militare, precum și migrarea a milioane de refugiați.

Republica Moldova, ca stat vecin și cu legături istorice și economice strânse cu Ucraina, a resimțit rapid efectele războiului. Peste 600.000 de ucraineni au trecut granița în Moldova în primele luni ale conflictului, transformând țara într-un important punct de tranzit și primire a refugiaților. Autoritățile moldovenești au trebuit să gestioneze probleme urgente de cazare, asistență medicală și logistică, mobilizând resurse limitate pentru a răspunde unui aflux fără precedent.

Pe plan economic, războiul a perturbat lanțurile comerciale și exporturile din regiune. Moldova depinde de importurile de energie și materii prime, iar conflictul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la energie, combustibili și alimente, afectând nivelul de trai și stabilitatea economică. În plus, infrastructura energetică a fost pusă sub p