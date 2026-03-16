Rusia a escrocat și a trimis cu forța atât de mulți kenyeni la război în Ucraina, încât ministrul de Externe de la Nairobi s-a deplasat la Moscova pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să nu-i mai folosească pe compatrioții săi drept ”carne de tun”, transmite știrileprotv.ro.

Ministrul de Externe Musalia Mudavadi se află la Moscova în încercarea de a opri recrutarea forțată a kenyenilor în armata rusă pentru a lupta împotriva Ucrainei, scrie Deutsche Welle.

Peste 1.000 de cetățeni kenyeni ar fi fost păcăliți de oferte de muncă civile înainte de a fi trimiși pe linia frontului, iar guvernul de la Nairobi a acuzat oficial Rusia că-i folosește pe kenyeni drept ”carne de tun”.

Kremlinul a racolat cetățeni din zeci de țări străine pentru efortul său de război, mulți fiind păcăliți să creadă că sunt angajați pentru locuri de muncă