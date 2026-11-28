Șapte oameni au fost uciși, iar alți șapte au fost răniți, după ce armata rusă a atacat o întreprindere din regiunea Cernigov. Salvatorii au încheiat operațiunile de căutare și au scos de sub dărâmături o persoană în viață. Atacurile rusești au provocat victime și în alte regiuni ale Ucrainei. Au fost avariate locuințe, obiective industriale și infrastructura energetică.

La Nijnîi, în regiunea Cernigov, salvatorii au muncit ore în șir printre ruinele întreprinderii lovite de armata rusă. Clădirea a fost grav avariată, iar o parte din structură s-a prăbușit. La operațiunile de căutare au participat 55 de salvatori, cu 14 autospeciale și două echipe canine. O singură persoană a fost găsită în viață sub dărâmături.

Atacurile rusești au vizat și regiunea Kiev. La Bila Țerkva, trei oameni au fost răniți, iar mai multe case și garaje au fost avariate. Șase garaje au fost cuprinse de flăcări, iar suflul exploziei a spart geamurile unor blocuri din apropiere.

Atacurile au vizat și obiective energetice, iar în districtele Bucea, Obuhiv și Fastiv au fost introduse deconectări de urgență. În regiunea Dnipropetrovsk, armata rusă a lansat peste 20 de atacuri, în urma cărora cinci oameni au fost răniți, inclusiv un copil. În orașul Dnipro a fost avariată infrastructura de transport, iar în alte două districte au fost lovite întreprinderi și obiective de infrastructură. Aproape 40 de bombardamente au fost raportate și în regiunea Sumî. La Harkov, o dronă reactivă a lovit un cartier de case. Un bloc de locuit și un garaj au fost cuprinse de flăcări.