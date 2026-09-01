Kirilo Budanov, șeful Cancelariei prezidențiale a Ucrainei și fostul șef al serviciului de informații militare, este prins într-un scandal de corupție care îi poate afecta imaginea și viitorul politic. Numele și vocea sa ar fi apărut în înregistrări făcute în cadrul unei anchete privind legalizarea a 150 de milioane de grivne. Banii ar fi fost folosiți pentru cauțiunea fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko. Budanov nu este suspect și nu a fost pus sub acuzare.

Totul pornește de la o amplă anchetă anticorupție, numită „Forest Gump”. Procurorii ucraineni susțin că mai mulți oficiali și oameni de afaceri au organizat o schemă prin care 150 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 3,4 milioane de dolari, au fost trecute prin mai multe conturi și introduse în circuitul legal.

„Pentru Gherman au adus 200 de milioane. Acum ne gândim cum să-i trecem (n.red.- prin sistem).

-150?

-Acum împărțim suma: 50 faci tu, 50 faci tu, 50 face Nikita. Eu împart asta la 3 oameni. Și 50 face Artur.”

Numele fostului ministru al Energiei și Justiției nu este mentionat direct, dar la câteva zile după aceste interceptări, cauțiunea oficialului a fost plătită. În dosarul „Forest Gump” este vizată și Irina Mudra, fostă adjunctă a lui Kirilo Budanov la Cancelaria prezidențială. Ea este acuzată, între altele, de spălare de bani și preluare ilegală de companii.

„M-am gândit cum putem ocoli asta. Putem face ca sistemul de filtrare să fie dezactivat pentru moment, iar plata să treacă automat.”

În înregistrările făcute de anchetatori, Mudra vorbește despre un oficial pe care îl numește „Kirilo” sau „Kirilo Alekseevici”. Potrivit documentelor judiciare citate de Kyiv Independent, acesta este identificat drept Kirilo Budanov. Într-o conversație este discutată și o solicitare a lui Timur Mindici, apropiat al lui Volodimir Zelenski și suspect în dosarul „Midas”. Potrivit înregistrărilor, acesta ar fi apelat la „Kirilo” pentru a prelua controlul asupra fluxurilor de bani ale Sense Bank, instituție financiară deținută de stat.

„A sunat fugarul nostru israelian, Timur. A sunat și mi-a spus „vă rog, preluați Sense Bank. Pentru că sunt oameni de încredere, spune el, dar nu li se poate încredința banca. Iar acolo sunt fluxuri financiare. Spune că sunt fluxuri financiare serioase. Preia controlul asupra băncii.”

Deocamdată, nu există acuzații oficiale împotriva lui Budanov. Autoritățile anticorupție nu l-au declarat suspect și nu au confirmat că ar fi primit sau spălat cei 150 de milioane de grivne. Budanov a fost întrebat despre înregistrări și a răspuns că „instanța va identifica cine și unde se aude”. Totuși, scandalul îi afectează imaginea, mai ales după ce a ajuns la Cancelaria prezidențială în locul lui Andrii Iermak, plecat pe fondul unui scandal de corupție. Înainte de a intra în politică, Budanov era una dintre cele mai populare figuri ale Ucrainei, după ce a condus serviciul de informații militare în timpul războiului.