Incident armat fără precedent la Kiev. Ofițerii Serviciului ucrainean de Securitate și cei de la Informații Militare s-au împușcat în plină stradă. În urma schimbului de focuri, trei persoane de la SBU au fost rănite. Instituția a venit cu precizări și susține că desfășura o operațiune pentru a preveni un pretins atac terorist, pregătit de serviciul rus de securitate. A comentat această situație ieșită din comun și președintele Ucrainei. Volodimir Zelenski a cerut anchete interne și a adăugat că în Ucraine se poate trage doar împotriva ocupanților ruși.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se văd zeci de oameni înarmați, adunați în jurul unui bloc de locuințe din Kiev. Sunt reprezentanți ai SBU - serviciul de securitate al Ucrainei, aflat în subordinea președintelui, și ai GUR - serviciul de informații militare, al Ministerului Apărării. În mod normal, cele două instituții conlucrează, dar, de această dată, ofițerii lor au ajuns să se confrunte cu armele în mijlocul Kievului.

Totul ar fi pornit de la Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului pentru operațiuni de luptă al Corpului Voluntarilor Ruși, care luptă de partea Ucrainei și are legături cu GUR. Pe 1 septembrie, colegii lui au anunțat că militarul a dispărut. Potrivit avocatului său, acesta ar fi fost reținut de SBU cu câteva zile înainte.

TIMUR, COMANDANT DE LUPTĂ GUR: „Comandantul de luptă al uneia dintre unitățile GUR a fost răpit în plină zi de angajați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Cine îl ține și care sunt acuzațiile oficiale? Evident, și pe noi ne interesează motivul. De aceea, facem tot ce ține de noi pentru ca acțiunile procesuale să se desfășoare în conformitate cu legislația în vigoare.”

În noaptea spre 2 septembrie, angajații SBU au venit la apartamentul lui Kaplunov pentru o percheziție. Acolo au ajuns și reprezentanți ai GUR. De aici, versiunile celor două servicii se despart. SBU spune că oamenii săi făceau cercetări într-un dosar privind un presupus atentat pus la cale de serviciile ruse împotriva unui lider al opoziției ruse. În acest moment, grupul operativ a fost atacat și s-a confruntat cu rezistență armată. Atunci serviciul de securitate al Ucrainei a chemat întăriri.

De partea cealaltă, GUR are o altă versiune. Reprezentanții săi spun că SBU l-a reținut ilegal pe Kaplunov, iar militarii au venit să afle unde se află și să se asigure că procedurile sunt legale. Potrivit avocatului lui Kaplunov, după o perioadă de negocieri, situația a escaladat din nou, iar SBU ar fi deschis focul.

Taras BOROVSKI, AVOCAT: „Noi eram în jur de 10 oameni, iar de la SBU erau circa 30. Noi am încercat să îi apărăm cu mâinile goale pe ai noștri, care erau duși de SBU, împingându-i și încercând să-i scoatem din încăierare. Angajații SBU au reacționat agresiv. Ne-au spus să ne îndepărtăm și au deschis focul. La început au tras focuri de avertisment, iar apoi unii dintre angajații SBU au tras asupra oamenilor.”

În urma schimbului de focuri, trei ofițeri au fost răniți. Cine a tras primul urmează să stabilească ancheta. Scandalul a ajuns imediat în atenția președintelui Ucrainei. Volodimir Zelenski a cerut anchete interne la ambele servicii și a spus că trebuie să existe responsabilitate, inclusiv prin decizii de personal. Ancheta este efectuată de procurori și Biroul de Investigații de Stat. În aceeași zi, președintele l-a demis pe un șef de la SBU. Decretul nu precizează motivul demiterii. Acum, anchetatorii ucraineni trebuie să stabilească de ce au ajuns două servicii ucrainene să se confrunte cu armele în capitală și cine a deschis focul.