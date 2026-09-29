Premierul ucrainean Serghii Korețki a recomandat duminică persoanelor vulnerabile să se mute în afara marilor orașe înainte de sosirea iernii pentru a evita supraîncărcarea serviciilor de urgență în caz de atacuri rusești, relatează AFP, conform Agerpres.

Iarna trecută, bombardamentele sistematice rusești împotriva infrastructurilor energetice ucrainene au privat o parte a țării de electricitate și încălzire, în timp ce temperaturile coborau câteodată până la minus 20 de grade Celsius.

„Există persoane cu mobilitate redusă sau cu dizabilități. De ce rudele sau serviciile sociale ale orașului să nu aibă grijă de aceste persoane?”, a declarat el într-un interviu la postul de televiziune ucrainean TSN, adăugând: „Puteți să o faceți dinainte, înainte de iarnă!”.

Totuși, Korețki a subliniat că el nu face apel la locuitori „să plece”, o decizie pe care a calificat-o drept „măsură extremă”.

Pe măsură ce temperaturile scad, AFP a observat comercianți din Kiev testându-și generatoarele în pregătirea pentru iarnă. Unii locuitori ai capitalei au spus, de asemenea, că se gândesc să părăsească orașul.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, utilizând zi și noapte drone cu reacție pe care antiaeriana ucraineană abia reușește să le intercepteze.

De la începutul verii, numeroase infrastructuri civile, logistice și comerciale se află în colimatorul Moscovei, pe care președintele Volodimir Zelenski o acuză că încearcă să paralizeze economia Ucrainei, care la rândul său a crescut distanța de lovire în profunzimea Rusiei, scrie hotnews.ro.