Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov l-a avertizat joi pe omologul său american Marco Rubio împotriva continuării „inadmisibile” a livrărilor de arme către Ucraina.

Întâlnirea a avut loc în marja reuniunii ministeriale a Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est la Manila, în Filipine, se afirmă într-un comunicat al Ministerului rus de Externe, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Această primă întâlnire între cei doi şefi de diplomaţie după septembrie 2025 intervine în timp ce eforturile americane de mediere între Kiev şi Moscova sunt în impas de la începutul războiului în Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie.

„În cadrul discuţiei privind problema ucraineană, Lavrov l-a informat pe omologul său cu privire la situaţia reală de-a lungul liniei de contact şi a subliniat că este inadmisibil să se continue înarmarea regimului de la Kiev”, a precizat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, în care a menţionat, de asemenea, că cei doi înalţi oficiali au avut un schimb de opinii aprofundat cu privire la o gamă largă de chestiuni bilaterale şi internaţionale, informează EFE.

Ministrul rus de externe a denunţat totodată o „politică destabilizatoare din partea ţărilor europene care continuă să dorească să-i provoace Rusiei o 'înfrângere strategică”, afirmă MAE de la Moscova.

Serghei Lavrov a reiterat că „partea rusă este pregătită pentru o reglementare politico-diplomatică a conflictului”. Rusia desfăşoară o ofensivă la scară largă în Ucraina din februarie 2022.

Cu o zi în urmă, secretarul de stat american a declarat că războiul din Ucraina „a îngreunat în multe privinţe capacitatea Rusiei şi a Statelor Unite de a găsi puncte comune”, deşi nu a exclus posibilitatea de a căuta „alte domenii de cooperare posibilă”.

„Suntem cele două ţări cu cele mai mari arsenale nucleare de pe planetă. Pentru noi, a nu discuta ar fi imprudent şi iresponsabil. Trebuie să menţinem o relaţie cu guvernul rus, chiar dacă avem puncte de dezacord, iar în cazul Ucrainei, poate că avem o şansă, dacă reuşim să jucăm un rol constructiv, de a pune capăt conflictului”, a subliniat Rubio în faţa presei.

La rândul său, Lavrov a afirmat că, „pentru moment”, Moscova consideră că SUA nu au renunţat la propunerile avansate la summitul din august 2025 din Alaska între preşedinţii celor două ţări, Vladimir Putin, şi, respectiv, Donald Trump.

Deşi aceste propuneri nu sunt publice, presa occidentală a relatat la momentul respectiv că Trump s-ar fi arătat dispus să accepte ca Rusia să păstreze întregul Donbas, cu condiţia să se angajeze să pună capăt luptelor în Ucraina, notează EFE, scrie știrileprotv.ro.