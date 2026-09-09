Un atac rusesc asupra Kievului le-a distrus locuința chiar în ziua în care urmau să se căsătorească. Cu doar câteva ore înainte de ceremonie, Liudmyla Ryzhak, în vârstă de 33 de ani, și-a scos fusta de mireasă de sub dărâmături și a curățat-o de bucățile de sticlă. În ciuda celor întâmplate, femeia și logodnicul său, un militar ucrainean întors recent de pe front, au decis să nu mai amâne nunta.

În ajunul ceremoniei, Liudmyla își pregătise rochia brodată, fusta albă din tul și cămașa tradițională pe care urma să o poarte viitorul ei soț. În timpul nopții, însă, o lovitură rusească a lovit un depozit aflat vizavi de blocul în care locuiau.

Explozia a spart geamurile apartamentului și a aruncat mobilierul prin încăperi. Locuința a fost atât de grav avariată, încât a devenit temporar nelocuibilă. Când au revenit în apartament, cei doi și-au găsit hainele de nuntă printre resturile provocate de explozie.

Au fugit în adăpost cu fiica și animalele de companie

După prima explozie, Liudmyla și Leonid au fugit într-un adăpost împreună cu fiica de șase ani a femeii și cei doi porcușori de Guineea. Pisica familiei, speriată de zgomot, s-a ascuns și nu a putut fi găsită imediat.

Cei doi au avut noroc. Când o a doua lovitură a avut loc, familia se afla deja în adăpost. Apartamentul lor a rămas însă nelocuibil și va avea nevoie de reparații înainte ca familia să poată reveni.

„Cine ne poate garanta că va exista un mâine?”

În ciuda atacului, cuplul a decis să meargă mai departe cu ceremonia. Nunta fusese deja amânată de mai multe ori din cauza războiului, iar Leonid, în vârstă de 43 de ani, reușise să revină la Kiev după o perioadă petrecută pe front, transmite AP News.

„Dacă Dumnezeu mi-a dat șansa să-mi continui viața, de ce să mai amân? Pentru cineva, viața s-a încheiat. Și cine ne poate garanta că asta nu se va întâmpla din nou mâine? Că pentru noi va mai exista un mâine? Cel puțin acum am dreptul să fiu fericită. Și eu, și el”, a spus Liudmyla.

Leonid face parte dintr-o unitate care operează drone de bombardament în zona Pokrovsk. El revenise la Kiev cu aproximativ o săptămână și jumătate înainte, pentru o vacanță.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu trei ani prin intermediul unor prieteni comuni și au copii din căsătorii anterioare. Timp de șase zile au încercat să depună actele pentru căsătorie, însă alertele aeriene repetate le-au dat planurile peste cap. În cele din urmă, au primit data de 8 septembrie pentru ceremonie.

Au ajuns la cununie, în ciuda unui nou atac

În dimineața nunții, cei doi s-au îmbrăcat și au plecat spre oficiul stării civile. Leonid a purtat o ie tradițională ucraineană, iar pantalonii de armată i-au înlocuit ținuta pregătită inițial, deoarece hainele sale fuseseră îngropate sub dărâmături. Fusta albă a miresei avea mici rupturi provocate atunci când aceasta a scos-o dintre resturile de sticlă și moloz.

La scurt timp după ce au ajuns la oficiu, sirenele au început din nou să sune, iar ceremonia a fost întreruptă temporar. Cuplul a așteptat aproape trei ore până la încheierea alertei, după care a intrat în sala de ceremonii.

În cele din urmă, Liudmyla și Leonid au devenit soț și soție.

„Ne naștem într-o viață nouă, pentru că am supraviețuit”, a spus mireasa. „Ai putea spune că este o viață nouă, pentru că s-ar fi putut termina astăzi și nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.”