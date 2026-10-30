Ucraina va primi 500 de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, după ce Statele Unite au aprobat o tranzacție estimată la 2,1 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut vineri de Departamentul de Stat american, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Este vorba despre rachete defensive de tip PAC-3, utilizate pentru interceptarea amenințărilor aeriene. Potrivit Departamentului de Stat, achiziția va fi finanțată din contribuții oferite de Canada, Germania și Norvegia, prin intermediul programului american JUMPSTART.

O parte din bani va proveni și din fondurile naționale ale Ucrainei, finanțate prin împrumutul acordat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea țării.

Contractorul principal în cadrul tranzacției este compania americană Lockheed Martin.

Aprobarea vânzării reprezintă un nou pas în consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei, care se confruntă în continuare cu atacuri rusești asupra infrastructurii și orașelor, scrie știrileprotv.ro.