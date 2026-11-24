Ucraina are nevoie de cel puțin 115 miliarde de euro în 2027 pentru a putea face față războiului declanșat de Rusia, iar o parte din această sumă nu este încă acoperită. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că autoritățile de la Kiev trebuie să identifice surse de finanțare pentru încă 25 de miliarde de euro și că poartă discuții cu partenerii europeni pentru a obține sprijinul necesar.

Liderul ucrainean a făcut declarațiile în cadrul unei reuniuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale. Potrivit acestuia, din necesarul total de 115 miliarde de euro, 90 de miliarde ar urma să fie asigurate prin sprijinul financiar convenit cu Uniunea Europeană pentru următorii doi ani.

Kievul caută finanțare suplimentară

Zelenski a precizat că Ucraina a ajuns deja la un acord privind o finanțare suplimentară de 45 de miliarde de euro, iar Comisia Europeană a prezentat mecanismul prin care urmează să fie acordat acest sprijin.

„Înțelegem că Ucraina va primi 90 de miliarde de euro anul viitor. Trebuie să mai găsim încă 25 de miliarde de euro. Sunt convins că vom reuși să îndeplinim această sarcină”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a subliniat că asigurarea resurselor financiare rămâne una dintre principalele priorități ale guvernului. Potrivit lui Zelenski, în aproape cinci ani de război la scară largă, Ucraina a reușit să mențină un buget anual de cel puțin 100 de miliarde de euro.

Protejarea infrastructurii și refacerea după atacuri, printre priorități

În cadrul reuniunii, liderul de la Kiev a cerut o coordonare mai strânsă între autoritățile centrale și cele locale, în condițiile în care Rusia continuă să atace infrastructura ucraineană.

Printre prioritățile menționate de Zelenski se numără protejarea populației civile, securizarea infrastructurii energetice și a logisticii, dar și repararea cât mai rapidă a pagubelor provocate de bombardamente.

Președintele a afirmat că Ucraina a acumulat rezerve de echipamente esențiale și a obținut pachete de sprijin din partea partenerilor internaționali, menite să faciliteze lucrările de reparație.

Totodată, Zelenski a criticat modul în care unele autorități regionale raportează stadiul lucrărilor de reconstrucție, afirmând că verificările din teren scot la iveală probleme care nu apar în documentele oficiale.

„Destul de des, inspecțiile scot la iveală mult mai multe probleme și lucrări neterminate decât indică rapoartele regionale. Acest lucru este inacceptabil”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a reiterat astfel necesitatea unei mai mari responsabilități din partea administrațiilor locale, în contextul atacurilor rusești și al eforturilor de menținere a funcționării infrastructurii esențiale, transmite Digi24.