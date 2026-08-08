Trei persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața sâmbătă în urma unor atacuri rusești asupra regiunii din jurul capitalei ucrainene Kiev, au anunțat autoritățile locale. Potrivit Reuters, bombardamentele au provocat și distrugeri în mai multe zone, în contextul continuării atacurilor asupra Ucrainei.

Șeful administrației regionale din Kiev, Timur Tkachenko, a declarat că au fost înregistrate atacuri rusești în trei localități din raionul Borispil, situat în apropierea capitalei ucrainene.

Alte trei persoane au fost rănite în urma atacului, a adăugat el.

În Kiev, au fost semnalate incendii în două cartiere, a declarat primarul Vitali Klitschko, în urma unei alerte de raid aerian.

Oamenii au fost auzite mai multe explozii puternice care au zguduit centrul orașului.

Ucraina se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană capabile să doboare rachetele balistice rusești, scrie hotnews.ro