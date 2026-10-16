Reluarea atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești este o „rușine” care menține prețurile globale la energie la un nivel ridicat, a declarat președintele SUA, Donald Trump, pentru agenția de știri Newsmax, într-un interviu difuzat joi, potrivit Reuters.

Ucraina a atacat o rafinărie rusă după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul renunță la armistițiul privind obiectivele energetice pe care Trump îl anunțase și a criticat disponibilitatea acestuia de a încheia acorduri cu Moscova.

„Tot ce face el este să crească prețul mondial al petrolului. Ei bine, cred că asta este o rușine”, a spus Trump în interviu, după ce Ucraina a lovit o rafinărie Rosneft situată la sud-est de Moscova, care contribuie la aprovizionarea capitalei ruse.

„Există o mulțime de ținte pe care le poți lovi, dar când tragi asupra rafinăriilor, unde se produce motorină, iar noi avem nevoie de asta, și lumea are nevoie de asta, atunci el nu face un serviciu bun lumii”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump: „Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski”

Rusia a lansat un baraj de rachete și atacuri cu drone, vizând instalații energetice precum centralele electrice, întrerupând alimentarea cu energie a sute de mii de oameni, iar Zelenski a declarat pentru Financial Times că răbdarea Ucrainei s-a epuizat.

Administrația lui Trump a încercat să medieze un acord de încetare a focului pentru a pune capăt războiului care a început odată cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

El a repetat pentru Newsmax convingerea sa că Zelenski și președintele rus Vladimir Putin se urăsc reciproc, ceea ce îngreunează încheierea conflictului.

„Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski”, a spus Trump. „Cred că, de fapt, amândoi ar dori să vadă conflictul încheiat, dar mi se pare că Zelenski este mai dificil de gestionat decât Putin”, a adăugat liderul republican.

În timp ce Trump făcea presiuni asupra Kievului să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, Ucraina s-a confruntat cu o reducere a capacității de utilizare a unui sistem de sateliți de care depinde pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și operațiunile cu drone.

Ordinul a venit din interiorul Casei Albe, au declarant doi oficiali americani și un oficial occidental informați cu privire la această chestiune, fără a preciza cine a luat decizia sau cine a fost responsabil de punerea în aplicare a ordinului, scrie hotnews.ro.