Un nou val de atacuri verbale din partea lui Donald Trump în adresa liderului de la Kiev. Președintele american susține că îi este mai greu să negocieze cu Volodimir Zelenski decât cu Vladimir Putin. L-a acuzat, printre altele, că nu vrea să încheie un acord de pace. Pe fonul acestei dispute, Ucraina continuă să fie atacată de armata rusă, iar loviturile din regiunile Odesa și Harkov s-au soldat cu victime.

În regiunea Odesa, patru angajați ai unei întreprinderi au fost răniți după ce un atac a provocat un incendiu. Au fost avariate și șapte case particulare și un obiectiv energetic.

Atacurile au vizat și regiunea Harkov, unde forțele ruse au lansat trei rachete și 56 de drone de tip Geran. Trei oameni au murit. Între timp, Ucraina se confruntă și cu o problemă majoră în apărarea antiaeriană. Postul american de televiziune, CNN, scrie că armata ucraineană a rămas fără rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Acestea sunt printre puținele mijloace de apărare capabile să intercepteze rachetele balistice. Însă muniția este scumpă și insuficientă la nivel mondial, iar livrările suplimentare către Ucraina rămân incerte, în contextul tensiunilor cu administrația Trump.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Întrebarea este următoarea: ne puteți furniza rachete pentru sistemele Patriot? Pentru că, atunci când eu nu îi atac, la cererea voastră, ei mă atacă pe mine. Este firesc să-mi oferiți ceva cu care să mă apăr. Este minimumul pe care îl cer. Iar când vă solicit acest lucru, răspunsul vostru este să blocați Starlink.”

Aseară, Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Într-un interviu pentru postul Newsmax, liderul de la Casa Albă a declarat că nu îl simpatizează prea mult pe omologul său ucrainean și că negocierile cu acesta sunt mai dificile decât cele cu Vladimir Putin.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „-I-ați cerut președintelui Zelenski să nu atace rafinăriile de petrol?

-I-am cerut. Zelenski nu este omul cu care ne este comod să avem de-a face.

-V-ați pierdut încrederea în el?

-Ei bine, cred că, dacă în cele din urmă vor ajunge la un acord, nu vor face asta cu el . El nu vrea să ajungă la o înțelegere. Spune că vrea să ajungă la o înțelegere, dar nu este așa. Nu, nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Ei au distrus această țară. Consider că îmi este mai greu să tratez cu Zelenski decât cu Putin.”

Declarațiile vin după ce Zelenski a anunțat că va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești, pentru că rușii au continuat să lovească sistemul energetic ucrainean.