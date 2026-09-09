Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică care, potrivit Kremlinului, a fost una „pozitivă și constructivă”. În discuția de o oră, liderul rus l-a asigurat pe președintele american că Moscova nu are intenții agresive în ceea ce privește statele europene. De partea cealaltă, Volodimir Zelenski speră să-l întâlnească pe liderul de la Casa Albă peste două săptămâni, pentru a-i cere, în primul rând, interceptoare pentru sistemele Patriot.

Discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin vine după o nouă rundă de negocieri purtate de emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au mers atât la Moscova, cât și la Kiev. Cei doi șefi de stat au salutat rezultatele acestor întâlniri și au convenit că eforturile diplomatice trebuie continuate. Liderul de la Casa Albă i-ar fi transmis lui Putin că își dorește încheierea rapidă a războiului, iar pacea ar putea deschide calea pentru restabilirea relațiilor dintre Washington și Moscova, inclusiv în plan economic și comercial. Putin, la rândul său, a prezentat ceea ce Kremlinul consideră că ar putea face Statele Unite pentru a contribui la oprirea conflictului.

Iuri UȘAKOV, CONSILIERUL PREZIDENȚIAL RUS PENTRU AFACERI EXTERNE: „În contextul speculațiilor privind presupusele intenții ostile ale Rusiei față de țările europene, s-a subliniat (n.red.- în discuția telefonică Trump-Putin) că Rusia nu are planuri agresive la adresa Europei. Răspândirea miturilor despre o amenințare rusă servește europenilor doar drept justificare pentru creșterea sprijinului acordat Ucrainei și pentru majorarea propriilor cheltuieli militare.”

În același timp, Moscova își menține poziția în privința condițiilor pentru un acord de pace, în timp ce Kievul respinge cedarea teritoriilor ocupate. Negocierile rămân astfel blocate în jurul unor chestiuni esențiale, chiar dacă Washingtonul încearcă să repună procesul diplomatic în mișcare. Potrivit unor surse, Putin ar fi stabilit ceea ce experții consideră a fi al 15-lea termen-limită pentru cucerirea Donbasului, cerând forțelor sale să realizeze acest obiectiv până la sfârșitul acestui an. Pentru Ucraina, o prioritate imediată este însă apărarea antiaeriană. Volodimir Zelenski spune că la viitoarea întâlnire cu Trump va cere un nou pachet de apărare pentru iarnă, în special interceptoare pentru sistemele Patriot.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Avem nevoie de interceptoare pentru rachete balistice din partea americanilor. Ei au aflat în detaliu de ce avem nevoie și când avem nevoie de aceste echipamente. Contez pe o întâlnire cu președintele Trump undeva în jurul datei de 20 septembrie și intenționez să discut această problemă.”

Kievul încearcă să obțină sute de astfel de rachete, în condițiile în care Rusia continuă atacurile cu drone și rachete asupra orașelor și infrastructurii ucrainene. Deocamdată, Marea Britanie a anunțat alocarea a 100 de milioane de lire sterline pentru un pachet de apărare antiaeriană destinat Ucrainei, care include inclusiv rachete de interceptare pentru Patriot.