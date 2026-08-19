Trupele ruse au capturat încă două localități în provincia ucraineană Donețk, ajungând astfel la trei și, respectiv, șase kilometri de redutele ucrainene Dobropilia și Sloviansk, a susținut marți Ministerul rus al Apărării, potrivit agenției spaniole de presă EFE.

„Unități ale grupului militar Centru au eliberat localitatea Krasnopodilia în republica populară Donețk”, a scris comandamentul militar rus în raportul său public zilnic de război, publicat pe aplicația de mesagerie Telegram. De asemenea, adaugă acesta, unitățile grupului militar Sud au preluat controlul asupra localității Orijuvatka.

Krasnopodilia „se află la numai trei kilometri de Dobropilia, iar eliberarea sa permite unităților grupului militar accesul direct la acest important nod defensiv al armatei ucrainene”, a mai afirmat comandamentul militar rus

„Pierderea acestui oraș privează inamicul de posibilitatea de a menține apărarea pe rutele de acces dinspre sud către Dobropilia, ceea ce complică semnificativ situația sa în acest sector al frontului”, mai susține Ministerul rus al Apărării.

Cât despre localitatea Orijuvatka, aceasta este situată la puțin mai mult de șase kilometri de Sloviansk, scrie hotnews.ro

Sloviansk și Kramatorsk sunt cele două fortărețe ucrainene majore în Donețk și principalele obiective ale ofensivei ruse în acest moment, întrucât ocuparea lor le-ar înlesni obținerea controlului total asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei, notează Agerpres.

În timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în profunzimea teritoriului rus, unde sunt lovite în special rafinării, pe frontul ucrainean trupele ruse au înaintat în ultimele săptămâni, dar lent.

Cu negocierile de pace mediate de SUA aflate în continuare în impas, președintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donețk, pentru a desăvârși astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Luhansk.

Luhanskul se află deja aproape complet sub controlul armatei ruse.