Ucraina a anunțat sâmbătă că are din nou o „conexiune stabilă” la sistemul Starlink al SpaceX, esențial pentru armata sa, după mai multe zile în care viteza conexiunii a fost limitată pe fondul tensiunilor cu Washingtonul, potrivit France Presse.

„Sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării înregistrează o revenire a vitezei Starlink/Starshield. Înregistrăm o viteză de peste 400 km/h, conexiunea este stabilă”, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Ievguen Khmara, într-un comunicat.

„Acest rezultat este important în primul rând pentru frontul nostru, pentru militarii noștri, pentru funcționarea dronelor, pentru logistică și pentru comunicații”, a adăugat el.

Khmara a salutat „poziția fermă a președintelui ucrainean la cel mai înalt nivel”, considerând că aceasta „dă roade”.

Anterior, Ucraina a acuzat de mai multe zile de câteva zile de o limitare a vitezei terminalelor Starlink la 160 km/h, ceea ce îi împiedica în special capacitatea de a utiliza anumite drone.

Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonulul că se află la originea acestor limitări și, în plus că americanii nu au avertizat Kievul de mai multe ori cu privire la lansările de rachetete rusești.

Donald Trump și Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat amândoi că ar fi responsabili de limitarea acestui sistem prin satelit.

Vineri, Donald Trump a anunțat că Elon Musk a „reactivat” rețeaua Starlink pentru Ucraina.

Restricții la utilizarea Starlink în Ucraina au apărut după o escaladare a tensiunilor dintre Zelenski și Trump, care și-au adresat critici dure prin intermediul presei, scrie hotnews.ro.