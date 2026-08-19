Ucraina are un nou ministru al Apărării. Rada de la Kiev l-a numit astăzi în funcție pe generalul-maior Evgheni Hmara, candidatura sa fiind susținută de 312 deputați. În ce deputații votau în fața Parlamentului de la Kiev protestau susținătorii fostului ministru Mihail Fedorov, cerîndu-le să voteze împotriva lui Hmara și să-l readucă pe Fedorov în funcție. Între timp apelul acestuia pentru organizarea de alegeri pe timp de război a stîrnit vii dezbateri.

Candidatura lui Evgheni Hmara a fost înaintată spre vot în Rada de la Kiev de către președintele Volodimir Zelenski. Hmara a condus anterior Centrul pentru Operațiuni al Serviciului de Securitate al Ucrainei, cunoscut drept „Alfa. Este primul ministru al Apărării numit după începutul invaziei ruse pe scară largă care are experiență directă de luptă, dar și experiență de conducere în structurile de securitate.

Înaintea votului, Evgheni Hmara a anunțat că se retrage din serviciul militar pentru a putea ocupa funcția de ministru al Apărării. Potrivit legislației ucrainene, funcția de ministru al Apărării trebuie ocupată de o persoană civilă. Votul din Parlament a avut loc pe fundalul protestelor. Susținptorii fostului Ministurl al Apătătii au scandat „Votați împotriva lui Hmara” și au cerut revenirea lui Mihail Fedorov.

„Votați împotriva lui Hmara!”



Protestele în sprijinul fostului ministru au continuat în ultimele săptămâni, iar susținătorii săi spun că nu sunt de acord cu schimbarea conducerii Ministerului Apărării.

Pe de altă parte, într-un anunț șoc, fostul ministru al apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov a cerut organizarea de alegeri chiar și pe timp de război. Lucru interzis de constituția țării.

MIhailo FEDOROV, FOST MINISTRU AL APĂRĂRII: „Trebuie să răspundem la o întrebare fundamentală: „Cum să funcționeze un stat dacă războiul ține foarte mulți ani?” Dacă acest război va mai dura un an, doi, trei, are Rusia dreptul să decidă când să-și aleagă ucrainenii conducătorii. Democrația nu mai poate fi ținută ostatică de Rusia. Luptăm tocmai pentru că vrem să rămânem un stat european liber. Drept urmare, trebuie să găsim o modalitate legală, sigură și realistă care să permită Ucrainei de a restabili un proces democratic deplin, chiar și în timpul unui război prelungit.”

Fedorov subliniază că țara se confruntă cu o criză de guvernare și a criticat corupția oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de luptă al Ucrainei. În schimb, el nu explică clar dacă face referire la alegerile Parlamentare sau cele prezidențiale.

Mihailo Fedorov a fost demis în iulie, la doar 6 luni după ce a fost numit în funcție și a promis reforme radicale în domeniul înarmării. Plecarea lui din guvern a scos zile la rand mii de oameni în stradă la Kiev.