Ucraina continuă atacurile cu drone asupra infrastructurii din Rusia. În cursul nopții și al dimineții, mai multe regiuni ruse au fost vizate, iar incendii au izbucnit la un depozit de combustibil și un obiectiv industrial. 14 nave au fost lovite în Marea Azov.

Noi atacuri cu drone au vizat în cursul nopții și al dimineții mai multe regiuni din Rusia.

În orașul Tveri, autoritățile ruse spun că un rezervor al depozitului de combustibil a luat foc după ce apărarea antiaeriană a respins un atac cu drone.

Un alt incendiu a izbucnit într-un obiectiv industrial din regiunea Stavropol. Potrivit presei ruse, este vorba despre o bază petrolieră aparținând companiei Lukoil, lovită în urma unui atac cu drone.

Atacuri au fost raportate și în Golful Taganrog, din Marea Azov. Ucrainenii spun că 35 de tancuri petroliere, nave de mărfuri uscate și nave specializate au fost lovite într-un interval de 96 de ore.

Autoritățile ruse susțin că toate atacurile au fost respinse, însă nu au oferit informații despre eventuale victime.