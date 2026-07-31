Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice din Rusia. Noaptea trecută, dronele au lovit un nou centru logistic al companiei Wildberries, de această dată în regiunea Volgograd, unde a izbucnit un incendiu. Autoritățile ruse anunță și pagube la un obiectiv din sectorul energetic și în mai multe clădiri rezidențiale.

Compania Wildberries a confirmat că unul dintre centrele sale logistice din Volgograd a fost cuprins de flăcări în urma atacului cu drone. Potrivit reprezentanților companiei, nu au fost înregistrate victime în rândul angajaților. Guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, a declarat că atacul a provocat și un incendiu la o instalație din complexul energetic și de combustibili, precum și la mai multe spații de depozitare. De asemenea, un bloc de locuințe și o casă au fost avariate, iar cinci persoane au fost rănite.

„Situația e gravă. Volgograd ora 5 dimineața ."

„Iată asta este acțiune serioasă ! Putin mulțumesc foarte mult! Am ajuns și la asta. Vladimir Vladimirovici, ai salvata Rusia!"

Atacul face parte din seria loviturilor ucrainene asupra infrastructurii Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. În ultimele două săptămâni, dronele au lovit în mod repetat depozite ale companiei din mai multe regiuni, inclusiv Penza, Udmurtia, Leningrad, Krasnodar și Stavropol. Kievul susține că Wildberries contribuie la logistica armatei ruse, acuzație respinsă de Moscova și de companie. În paralel, Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, vizând rafinării și alte obiective considerate importante pentru susținerea efortului de război al Moscovei.

Astfel a fos lovit și un depozit de echipamente din Vladivostok.

„Mă aflu la câțiva metri de incendiu, aici a căzut acoperișul și pereții. Arde depozitul DNS.”

Potrivit oficialilor ucraineni, aceste operațiuni urmăresc diminuarea capacității logistice și militare a Federației Ruse.