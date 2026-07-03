Două persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite în noi atacuri ruseşti în Ucraina, în noaptea de joi spre vineri, au declarat oficiali ucraineni, citaţi de Reuters.

Un atac cu drone asupra unei case din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, a provocat moatea a două persoane şi rănirea alteia, a declarat Oleg Grigorov, şeful administraţiei militare regionale.

Şapte persoane au fost rănite în oraşul Krivoi Rog din centrul ţării, după ce o rachetă rusească a lovit o zonă populată, a declarat şeful administraţiei militare, Oleksandr Vilkul.

O zi de doliu a fost declarată, vineri, în capitala Kiev, în urma atacurilor ruseşti de joi, care au făcut 27 de morţi, transmite știrileprotv.ro.