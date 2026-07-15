În urma discuțiilor cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și a negocierilor purtate de echipele celor două țări, Ucraina și Franța au ajuns la un acord privind extinderea cooperării în domeniul apărării. Anunțul a fost făcut pe Telegram de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a calificat înțelegerea drept „un pas cu adevărat de lider” în interesul securității întregii Europe.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina va primi licențe pentru producerea unor sisteme de armament franceze de ultimă generație, inclusiv rachete SCALP, bombe ghidate AASM, precum și rachete Aster 30, în cooperare cu Italia. De asemenea, Franța va colabora cu Ucraina și alți parteneri în cadrul programului antibalistic FREYJA.

Președintele ucrainean a anunțat că Ucraina va deveni prima țară care va primi noile sisteme franco-italiene SAMP/T NG, destinate interceptării rachetelor balistice. Totodată, Franța va livra încă din acest an două sisteme SAMP/T pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, iar Franța și Italia vor accelera livrările de rachete Aster 30, care ar urma să ajungă până în luna octombrie.

Acordul prevede și achiziționarea primelor 16 avioane de luptă Rafale pentru Forțele Aeriene ale Ucrainei, împreună cu armamentul necesar. Instruirea piloților și a mecanicilor ucraineni va începe în Franța chiar în acest an, iar după finalizarea pregătirii, primele patru aeronave Rafale vor fi transferate armatei ucrainene.

„Dezvoltăm sistematic capacitățile de luptă ale Ucrainei. Mulțumesc, Emmanuel! Mulțumesc, Franța! Slavă Ucrainei!”, a transmis Volodimir Zelenski.