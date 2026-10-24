Ucraina negociază cu Polonia și Slovacia mutarea controalelor vamale pentru camioanele care transportă cereale destinate exportului de la frontieră în interiorul acestor țări. Măsura ar urma să reducă riscul ca transporturile să fie lovite de dronele rusești. În paralel, Kievul vrea să extindă sistemul controalelor comune la frontieră, aplicat deja cu Republica Moldova.

Potrivit Financial Times, atacurile rusești asupra infrastructurii de transport și a zonelor de frontieră au complicat exporturile ucrainene. După ce transportul maritim prin Marea Neagră a fost puternic afectat de război, Ucraina a devenit mai dependentă de rutele terestre, feroviare și fluviale pentru a-și livra produsele agricole pe piețele externe.

Ministerul ucrainean de Externe a confirmat că autoritățile de la Kiev au instituit puncte comune de control la frontieră cu Republica Moldova și vor să extindă această inițiativă și în alte state vecine, inclusiv în Polonia. Purtătorul de cuvânt al instituției, Heorhii Tîhîi, a explicat că decizia este determinată de noul context de securitate, în care Rusia vizează în mod deliberat frontierele Ucrainei. Kievul speră să ajungă cât mai curând la un acord cu Varșovia.

Grănicerii ucraineni ar putea face controale comune pe teritoriul Moldovei

În același context de securitate, Chișinăul și Kievul discută posibilitatea ca grănicerii ucraineni să efectueze controale și pe teritoriul Republicii Moldova, în cooperare cu instituțiile moldovenești.

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat că proiectul este în desfășurare și ar putea fi realizat în cadrul mecanismelor de control comun. Subiectul urma să fie discutat în timpul vizitei premierului Vasile Tofan la Kiev.

Diplomatul a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru că au permis continuarea controalelor la punctele de trecere de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, mecanismul ar putea fi aplicat în cadrul acordurilor privind punctele de trecere comune dintre cele două state.

Organizarea controalelor pe teritoriul Republicii Moldova ar putea permite continuarea activității instituțiilor vamale și de frontieră, în condițiile în care infrastructura ucraineană a fost afectată de atacurile rusești.

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Polițiștii de frontieră și vameșii moldoveni, retrași din patru puncte de control din Ucraina

Pe 20 octombrie, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a anunțat că Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte cu Ucraina. Aceasta a mai precizat că autoritățile noastre poartă discuții cu Kievul ca grănicerii ucraineni să efectueze controlul comun, dar pe teritoriul țării noastre. Măsurile sunt luate pentru a-i proteja de eventuale atacuri aeriene, în contextul războiului din țara vecină.

Decizia a fost luată în urma mai multor atacuri rusești ale infrastructurii ucrainene, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Pe 5 octombrie, un polițist de frontieră a fost rănit în urma unui incident grav la punctul Palanca-Maiaki-Udobnoe.

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