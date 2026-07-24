O rachetă de croazieră ucraineană de tip „Flamingo” a lovit vineri dimineaţa uzina Avitek, care produce rachete antiaeriene, precum şi alte componente pentru industria militară rusă, în regiunea Kirov, la peste 800 kilometri nord-est de Moscova.

„În această dimineaţă, o rachetă a atacat o întreprindere din Kirov”, a admis pe reţele de socializare guvernatorul regional rus Aleksandr Sokolov, care a indicat că atacul a făcut răniţi, care primesc asistenţa necesară. Serviciile de intervenţie rapidă acţionează deja la faţa locului, iar situaţia se află sub control, a adăugat el, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit informaţiilor obţinute de EFE, atacul a avut loc în jurul orei 06:00 (ora Moscovei), iar martorii confirmă că a avut loc o explozie, provocată de impactul unei rachete.

Conturi de Telegram şi mai multe media susţin că atacul a fost efectuat cu o rachetă de croazieră de tip „Flamingo”. Denis Ştilierman, cofondator al companiei militare ucrainene Fire Point, a publicat cu puţin timp înainte pe reţelele sociale o imagine cu lansarea unei rachete de tip „Flamingo”.

Întreprinderea vizată fabrică produse cu dublă utilizare, care sunt folosite în sistemele de apărare antiaeriană şi în industria aeronautică. Instalaţiile dispun de un ciclu complet de producţie, de la turnare până la asamblarea finală şi testare.

Surse ucrainene afirmă că Avitek participă la producţia sistemului de apărare aeriană Tor şi livrează, de asemenea, componente pentru motoarele rachetelor Kh-101 şi Kh-59M2. Uzina mai produce şi scaune ejectabile utilizate de avioanele de vânătoare Su-34 şi Su-57.

Această uzină, care face parte din cunoscutul concern militar rus Almaz-Antei, este vizată de sancţiuni internaţionale în contextul războiului dus de Rusia de peste patru ani în Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a comunicat vineri dimineaţă că, în noaptea de joi spre vineri, sistemele de apărare antiaeriană ruseşti au doborât un total de 571 de drone ucrainene în regiunile Belgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oriol, Pskov, Riazan, Smolensk, Tver, Tula, regiunea Moscovei, Krasnodar şi peninsula ocupată Crimeea. În plus, antiaeriana rusă ar fi interceptat drone care survolau mările Azov şi Neagră, scrie digi24.ro.