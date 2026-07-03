Dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară într-o săptămână aeroporturile militare rusești din Crimeea ocupată, vizând aeronavele și infrastructura de drone de la bazele aeriene Saki și Gvardiiske. Potrivit informațiilor citate de Kyiv Post, în hangarele lovite de dronele Kievului se aflau avioane folosite în atacurile împotriva Ucrainei.

Potrivit unui comunicat publicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe Telegram, operațiunea a fost desfășurată în cadrul campaniei de 40 de zile aprobate de președintele Volodimir Zelenski, menită să intensifice presiunea asupra Rusiei.

SBU a spus că șapte hangare în care erau depozitate echipamente aeronautice au fost lovite pe aeroportul Saki. Este a doua lovitură a SBU asupra aeroportului Saki din această săptămână, transmite hotnews.ro.

Avioane folosite în atacurile împotriva Ucrainei

Potrivit informațiilor citate de Kyiv Post, în hangare se aflau avioane de tip Suhoi Su-30SM, Suhoi Su-30 și Suhoi Su-24. Conform datelor preliminare, cel puțin șapte avioane au fost distruse sau avariate.

Agenția a raportat, de asemenea, atacuri asupra a două hangare de la aerodromul Gvardiiske, unde erau depozitate drone de tip Shahed și alte echipamente aeronautice.

Potrivit SBU, atât Saki, cât și Gvardiiske sunt baze aeriene rusești cheie din Crimeea, utilizate în mod regulat de avioane tactice pentru a lansa atacuri cu rachete și bombe împotriva Ucrainei și pentru a sprijini operațiunile rusești din sud.

SBU a adăugat că va continua să vizeze obiectivele militare rusești atât pe linia frontului, cât și în adâncul teritoriului.

Stații electrice în flăcări

Dimineață, presa de la Kiev a anunțat că mai multe stații electrice din Crimeea ocupată de Rusia au luat foc în zorii zilei de vineri, 3 iulie, după o noapte marcată de explozii pe întreaga peninsulă.

Incendiile au fost semnalate de canalele locale de pe Telegram și de grupul de monitorizare „Crimean Wind”, care a afirmat că imaginile termice din satelit arătau incendii la mai multe noduri cheie ale rețelei electrice din Crimeea. Ukrainska Pravda a relatat, de asemenea, că mai multe stații electrice ardeau în urma atacurilor din timpul nopții.

Relatările privind pagubele s-au extins pe toată peninsula.

Incendiile semnalate agravează criza energetică din Crimeea ocupată. La începutul acestei săptămâni, autoritățile de ocupație ruse au recunoscut că în peninsulă au avut loc întreruperi parțiale de curent.

Autoritățile de ocupație au admis că anumite zone din Crimeea au rămas fără energie electrică.

O campanie ucraineană

Din mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri şi camioane cisternă care aprovizionau peninsula.

Peninsula a fost deja plasată în „situație de urgență” la nivel regional, măsură care vizează să ajute autoritățile să facă față consecințelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant și electricitate.

Autorităţile locale au interzis deja vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a declarat la începutul lunii trecute că această campanie a redus traficul pe autostrada Novorossiia, o rută critică de aprovizionare militară a Rusiei care traversează sudul ocupat al Ucrainei către Crimeea, cu mai mult de două treimi în ultima lună.

Ucraina ar putea avea control total asupra drumului, a spus Brovdi. „Vom izola Crimeea în viitorul apropiat”, a declarat Brovdi pentru Reuters.