În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, drone ucrainene au vizat infrastructura critică din regiunea Krasnodar, provocând răniți și pagube materiale semnificative, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters.

Potrivit unui comunicat publicat pe Telegram, atacul asupra portului Kavkaz, situat în Strâmtoarea Kerci, vizavi de Crimeea, s-a soldat cu trei persoane rănite. În urma loviturii, au fost avariate o navă de serviciu și complexul de cheiuri, afectând operațiunile portuare prin care se tranzitează cereale și gaz petrolier lichefiat.

În paralel, o dronă a lovit rafinăria Afipsky, provocând un incendiu la instalația petrolieră. Autoritățile au intervenit rapid pentru stingerea focului și limitarea pagubelor.

Ministerul Apărării al Rusiei a raportat că, în noaptea atacului, au fost doborâte 87 de drone ucrainene, dintre care 31 deasupra Mării Azov și 16 deasupra regiunii Krasnodar, subliniind intensitatea raidului aerian.