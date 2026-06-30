Uniunea Europeană a transferat Ucrainei prima tranșă destinată sprijinului militar din noul pachet financiar aprobat pentru Kiev. Este vorba despre 3,9 miliarde de euro, fonduri care vor fi utilizate pentru achiziționarea de drone necesare apărării țării în fața agresiunii ruse.

Comisia Europeană precizează că suma face parte dintr-un program de împrumut în valoare totală de 90 de miliarde de euro, adoptat la începutul acestui an. Din această sumă, 60 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului militar, iar alte 30 de miliarde vor fi folosite pentru susținerea bugetului de stat al Ucrainei în anii 2026 și 2027, transmite digi24.ro.

Potrivit executivului european, fondurile au rolul de a consolida capacitatea de apărare a Ucrainei și de a contribui la menținerea stabilității financiare a statului, în contextul războiului declanșat de Rusia.

„Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa executivului european a reafirmat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru obținerea unei păci juste și durabile.

Săptămâna trecută, Kievul a primit și prima tranșă din componenta destinată sprijinului bugetar, în valoare de 3,2 miliarde de euro.