Uniunea Europeană intenționează să mobilizeze 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul viitorului său buget pe șapte ani, pentru perioada 2028-2034. Propunerea Comisiei Europene nu a generat, până în prezent, opoziție semnificativă între statele membre, potrivit unui diplomat european citat de European Pravda.

Finanțarea este inclusă în propunerea Comisiei Europene privind Cadrul Financiar Multianual al UE pentru 2028-2034. Potrivit diplomatului citat, statele membre recunosc necesitatea unui sprijin financiar consistent pentru Ucraina în următorii ani.

„Răspunsul scurt este că nu a făcut obiectul multor discuții - iar acesta este un semnal pozitiv”, a declarat diplomatul european, sub protecția anonimatului.

Bugetul general propus de Comisia Europeană pentru următorii șapte ani se ridică la aproape 2 trilioane de euro, echivalentul unei medii de aproximativ 1,26% din venitul național brut al Uniunii.

Liderii UE vor discuta finanțarea Ucrainei la Bruxelles

Subiectul urmează să fie analizat în continuare de liderii europeni la summitul de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie. Oficialii europeni ar urma să discute inclusiv cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre necesarul de finanțare pentru următorii ani.

Nu este însă clar, deocamdată, dacă Zelenski va participa fizic la reuniune sau prin videoconferință.

Discuțiile privind viitorul buget european au loc în contextul în care războiul din Ucraina continuă, iar statele UE își analizează angajamentele pe termen lung în domeniile apărării și securității.

Bruxelles-ul a alocat deja miliarde pentru apărarea Ucrainei

Anunțul privind planul de 100 de miliarde de euro vine după ce Uniunea Europeană a alocat recent alte fonduri pentru sprijinirea Ucrainei.

Vineri, UE a anunțat 3,3 miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete și drone destinate Ucrainei. Fondurile provin din resursele rămase în cadrul programului european de apărare SAFE.

Totodată, la 11 septembrie, Uniunea Europeană a aprobat un alt pachet de 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii pot fi utilizați inclusiv pentru achiziționarea de rachete de interceptare PAC-3 Patriot.

Potrivit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, UE a mobilizat în 2026 aproape 15 miliarde de euro pentru Ucraina, transmite Digi24.