Uniunea Europeană trebuie să identifice încă 70 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei în 2027. Solicitarea a fost făcută de liderii europeni după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit de două zile. Șeful statului ucrainean a avertizat că războiul cu Rusia va costa aproximativ 155 de miliarde de euro anul viitor, iar fondurile suplimentare sunt necesare pentru apărare, armament și menținerea rezilienței țării, relatează Agerpres.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a cerut Comisiei Europene să prezinte o propunere pentru acoperirea deficitului financiar estimat pentru 2027.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că împrumutul de 90 de miliarde de euro aprobat pentru Ucraina în perioada 2026–2027 acoperă aproximativ două treimi din sprijinul bugetar și de apărare necesar.

Potrivit acesteia, câte 45 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru fiecare dintre cei doi ani. Dacă deficitul estimat pentru 2026 este deja acoperit, pentru anul viitor rămâne o lipsă de finanțare de 70 de miliarde de euro.

Von der Leyen a explicat că această diferență nu putea fi anticipată în momentul planificării împrumutului, deoarece evoluția războiului și necesitățile Ucrainei pentru 2027 erau incerte.

Bruxelles-ul cere sprijin suplimentar din partea partenerilor

Șefa Comisiei Europene a subliniat că este nevoie de implicarea urgentă a altor parteneri internaționali pentru a acoperi necesarul financiar al Kievului. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană și statele membre asigură aproximativ 80% din ajutorul extern acordat Ucrainei.

În paralel, Bruxelles-ul poartă discuții cu Ucraina și Statele Unite despre posibilitățile de a pune capăt războiului.

Antonio Costa: Sprijinirea Ucrainei este mai importantă ca oricând

Președintele Consiliului European a reafirmat angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Ucraina și populația acesteia. Antonio Costa a declarat că orice pas concret spre pace contează, însă a avertizat că acțiunile Rusiei indică mai degrabă o escaladare a conflictului.

Oficialul european a mai atras atenția asupra intensificării campaniilor hibride ale Moscovei în Europa, argumentând că acestea sporesc importanța sprijinului acordat Kievului.

Identificarea celor 70 de miliarde de euro pentru 2027 rămâne astfel o provocare financiară pentru Uniunea Europeană și partenerii săi, în condițiile în care continuarea războiului menține ridicate cheltuielile Ucrainei pentru apărare și funcționarea statului, transmite Digi24.