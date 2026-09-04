Un avion aflat pe aeroportul Juleanîi din Kiev ar fi fost lovit de o dronă rusească, în această dimineață, susțin deputați ucraineni. Informația nu a fost deocamdată confirmată oficial. În timpul atacului de noaptea trecută, fragmentele unei drone doborâte au căzut chiar în fața unei mașini aflate în mers, iar momentul a fost surprins de camera de bord. Odesa a fost și ea ținta unui atac rusesc, soldat cu un mort și cinci răniți. Iar în Rusia, dronele ucrainene au ajuns până la Soci, unde a izbucnit un incendiu la o bază petrolieră.

La Kiev, un avion aflat pe aeroportul Juleanîi ar fi fost lovit de o dronă rusească. Afirmația vine în contextul vizitei planificate la Kiev a emisarului american Steve Witkoff și a lui Jared Kushner. Potrivit unui deputat ucrainean, cei doi urmau să ajungă în capitala ucraineană duminică, după vizita de la Moscova. Inițial, era planificat să aterizeze pe aeroportul din Borispol.

Noaptea trecută, în Kiev, o mașină aflată în mers a fost surprinsă în momentul în care fragmentele unei drone rusești doborâte au căzut pe șosea. Șoferul a filmat totul cu camera de bord.

În Odesa, imaginile publicate de localnici surprind urmările atacului de noaptea trecută asupra cartierelor rezidențiale. În oraș au fost avariate două blocuri. Într-unul dintre ele, exploziile au afectat apartamentele de la etajele șase până la opt. Unda de șoc și fragmentele au spart geamurile și au deteriorat fațadele clădirilor din apropiere.

Atacurile rusești au provocat pagube și în alte regiuni ale Ucrainei. La Zaporojie, un atac cu drone a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe.

În regiunea Dnipropetrovsk, doi polițiști au fost uciși într-un atac rusesc asupra comunității Bogdanivka, din raionul Pavlograd. Cei trei polițiști ajunseseră acolo pentru a documenta urmările unui atac anterior, când zona a fost lovită din nou. Iar în Rusia, atacurile au ajuns până pe litoralul Mării Negre. Dronele ucrainene au atacat orașul Soci, din regiunea Krasnodar, unde a izbucnit un incendiu la o bază petrolieră.

În imaginile publicate online se vede un incendiu puternic, iar fumul poate fi observat de la distanță. Potrivit unor surse ucrainene și analizelor OSINT, în apropiere de Soci ar fi fost lovită și o poziție rusă de apărare antiaeriană. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile ruse.