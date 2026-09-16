Un depozit în care era păstrată recuzita studioului ucrainean „Kvartal 95” a fost distrus într-un nou atac cu drone rusești. Compania anunță că au fost pierdute decoruri, costume și obiecte folosite timp de două decenii în concerte, emisiuni TV, filme și seriale.

Studioul „Kvartal 95” a anunțat despre distrugerea depozitului într-o postare pe Facebook. Potrivit reprezentanților companiei, în interior se afla o cantitate mare de recuzită acumulată de-a lungul celor 20 de ani de activitate.

„Pentru cineva, acestea sunt doar niște lucruri. Pentru noi, o parte din marea istorie a «Kvartal»”, se arată în mesajul publicat de companie.

Decorurile, costumele și obiectele respective au fost folosite în numeroase producții ale studioului, inclusiv concerte, emisiuni de televiziune, filme și seriale.

Nimeni nu a fost rănit

Reprezentanții studioului precizează că atacul nu a provocat victime. La fața locului au intervenit subdiviziuni ale Serviciului de Urgență din Ucraina.

Studioul spune că, în ciuda pierderilor materiale, activitatea va continua.

„Armele rusești pot distruge bunuri materiale. Dar nu ne pot opri. Continuăm să lucrăm, să scriem glume noi și să-i ajutăm pe apărătorii ucraineni”, au transmis reprezentanții „Kvartal 95”.

Compania mai anunță că toate concertele planificate vor avea loc, chiar dacă recuzita distrusă nu va putea fi înlocuită.

Următoarea filmare a unui concert de caritate este programată pentru 17 octombrie.