Ucraina a fost lovită din nou de un val de atacuri rusești, care au făcut cel puțin un mort și peste 20 de răniți. Bombardamentele, care au vizat cel puțin 4 regiuni, au distrus locuințe, un centru comercial și au provocat incendii de amploare. Între timp, armata ucraineană respinge informațiile Moscovei privind capturarea orașului Konstantinovka și publică imagini din localitate.

Mașini cuprinse de flăcări, blocuri avariate de explozii și echipe de salvare care caută printre dărâmături supraviețuitori. Așa a arătat noaptea în mai multe regiuni ale Ucrainei, lovite de un nou val de bombardamente rusești.

În Zaporojie, bombele aeriene ghidate au lovit orașul și suburbiile. O femeie și-a pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite, printre care doi copii. Exploziile au distrus locuințe, au avariat o clădire de patrimoniu și au incendiat mai multe automobile.

La Kramatorsk, o bombă aeriană a lovit un centru comercial. Incendiul s-a extins pe aproximativ 1.300 de metri pătrați, iar cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite.

În timp ce luptau cu flăcările, salvatorii au fost nevoiți de mai multe ori să se adăpostească din cauza riscului unor noi atacuri. Sub tir s-au aflat și Harikovul și Sumî. În Harikov, o dronă a explodat lângă o stație de metrou, rănind cinci persoane, inclusiv o tânără de 18 ani.

La Sumî, un atac cu dronă asupra unei benzinării a declanșat un incendiu puternic și a rănit alți trei oameni.

Intensitatea atacurilor rusești nu a scăzut nici în ultimele zile. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, doar în ultima săptămână Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 2.200 de drone, 1.730 de bombe aeriene ghidate și 106 rachete, aproape jumătate dintre acestea fiind balistice. Liderul de la Kiev spune că apărarea antiaeriană ucraineană reușește să doboare peste 90 la sută dintre drone, însă interceptarea rachetelor balistice rămâne o provocare și le cere din nou aliaților să accelereze livrările de sisteme moderne de apărare antiaeriană.

În paralel, continuă și războiul informațional. După ce presa rusă a anunțat că orașul Konstantinovka ar fi fost capturat, armata ucraineană a dezmințit informația și susține că localitatea rămâne sub controlul forțelor ucrainene fiind publicate imagini filmate din diferite zone ale orașului, despre care afirmă că demonstrează că militarii ucraineni își mențin pozițiile.

„Noi ne aflăm în Konstantinovka.”