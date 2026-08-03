Ucraina își continuă campania de atacuri cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou centru al gigantului rus de comerț online Wildberries a fost lovit în această dimineață în regiunea Vladimir, unde a izbucnit un incendiu puternic. Este cel mai recent dintr-o serie de atacuri care vizează depozitele companiei, pe care Kievul le consideră parte a infrastructurii ce sprijină efortul de război al Rusiei.

Armata ucraineană ar fi atacat cu drone un centru logistic al companiei Wildberries din localitatea Hriaștovo, regiunea Vladimir.

Imagini publicate pe rețelele de socializare surprind coloane dense de fum negru care se ridică deasupra depozitului, iar martorii spun că au observat drone zburând deasupra zonei cu puțin timp înainte de producerea incendiului.

Compania Wildberries a confirmat izbucnirea incendiului și a anunțat că întreg personalul a fost evacuat, iar activitatea logistică a fost redirecționată către alte centre de distribuție. Guvernatorul regiunii Vladimir a declarat că o persoană a fost rănită la cap și transportată la spital, iar o femeie din apropiere a suferit răni ușoare la un picior.

Atacul face parte dintr-o serie de lovituri lansate în ultimele săptămâni asupra depozitelor Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Kievul susține că aceste centre logistice sunt folosite inclusiv pentru achiziția și distribuirea de echipamente destinate armatei ruse, acuzație respinsă de Moscova. În paralel, autoritățile ruse afirmă că apărarea antiaeriană a interceptat sute de drone ucrainene lansate asupra mai multor regiuni ale țării. În Belgorod, în urma unui atac cu drone, a izbucnit un incendiu la o universitate unde erau dezvoltate și testate drone militare.

6 persoane au murit și alte zece au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit pe o plajă aglomerată în apropierea orașului Ghelendjik, pe litoralul rusesc al Mării Negre. Momentul a fost surprins de mai mulți turiști aflați pe plajă.

Autoritățile din regiunea Krasnodar susțin că drona a fost lovită de sistemele de apărare antiaeriană, iar fragmentele acesteia au căzut peste zona de agrement. Printre victime se află și un copil. Martorii spun că nu au fost activate sirenele de avertizare, iar oamenii au fugit în panică imediat după explozie.

Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul.