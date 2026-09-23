Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, cu drone și bombe aeriene, iar mai multe regiuni au fost lovite în timpul nopții. La Kiev au fost atacate obiective de infrastructură și stații de alimentare, la Zaporojie un centru comercial a fost cuprins de flăcări, iar la Odesa au fost lovite infrastructura civilă și un depozit. Sunt victime și zeci de răniți în mai multe regiuni, iar autoritățile ucrainene anunță că atacurile au continuat și în această dimineață.

Așa arăta cerul deasupra Kievului aseară.

La Kiev, dronele au lovit mai multe zone ale capitalei, inclusiv infrastructura de transport și două stații de alimentare.

„A căzut chiar peste benzinărie. Am reușit să scoatem o persoană de sub dărîmături. Mulțumim poliției că a intervenit repede. Nu a mai rămas nimeni, am verificat totul".

Acesta momentul în care o lovitură a vizat una dintre clădirile Universității Naționale de Construcții și Arhitectură din Kiev.

O persoană a fost ucisă, iar cel puțin alte șapte au fost rănite, potrivit autorităților locale.

„Aveți grija de voi, mai ales în timpul alertelor. Cine ar fi crezut că va cădea aici."

În Zaporojie, un centru comercial a fost lovit și a izbucnit un incendiu de proporții. Flăcările s-au extins pe aproximativ șase mii de metri pătrați, iar doi bărbați au fost răniți.

La Odesa, atacurile au provocat incendii la depozite în care erau păstrate medicamente, produse alimentare și alte bunuri. A ars și un depozit cu jucării pentru copii.

În regiunea Harkov, orașul Izium a fost atacat cu bombe aeriene, fiind avariate blocuri de locuințe. Opt persoane, inclusiv un copil, au fost rănite.

Volodimir Zelenski spune că există șanse ca războiul să se încheie până la venirea iernii, însă acest lucru depinde de îndeplinirea mai multor condiții. Într-un interviu pentru The Wall Street Journal, președintele ucrainean a declarat că este nevoie de voință politică din partea Statelor Unite, în special a președintelui Donald Trump, dar și de presiuni asupra lui Vladimir Putin.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Există mai multe condiții. Este nevoie de voința politică a Statelor Unite, în special a președintelui. El are această voință politică, dar în cazul lui Putin nu este suficient, trebuie exercitată presiune asupra lui. A doua condiție este tehnologia din partea SUA. Noi avem experiența necesară, dar avem nevoie de un pachet pentru iarnă, de rachete pentru sistemele Patriot”, a declarat Zelenski”.

Ministerul rus al Apărării susține că, în timpul atacurilor nocturne cu drone, au fost lovite obiective ale infrastructurii de apărare și energetice, centre logistice și nave militare ucrainene.