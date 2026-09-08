Sediul postului ucrainean de televiziune „Ми - Україна” a fost atacat de o dronă rusească, în plină zi. În urma atacului, a izbucnit un incendiu, iar 5 persoane au avut de suferit.

„Astăzi, Rusia a vizat mass-media și jurnaliștii. O dronă a lovit clădirea în care își desfășoară activitatea postul de televiziune „Ми - Україна”. Incidentul a avut loc în plină zi, chiar în timp ce jurnaliștii se aflau în direct. Clădirea a fost parțial distrusă. Echipele de intervenție se află la fața locului, iar personalul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență a stins deja incendiul. Până în acest moment, se știe că cinci persoane au fost rănite; din păcate, acest bilanț ar putea crește. Drone „Shahed” împotriva mass-mediei marchează un nou capitol în degradarea Rusiei, iar Europa și lumea întreagă trebuie, cu siguranță, să reacționeze la acest lucru. Niciun atac asupra Ucrainei și a ucrainenilor – nu poate rămâne nepedepsit. Rusia trebuie oprită, iar acest lucru este posibil doar prin eforturi comune”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

pompieri/ Telegram

clădire avariată/ Telegram

persoană rănită/ Telegram

persoană rănită/ Telegram

persoană rănită/ Telegram

Sursa foto: Telegram/dsns_telegram