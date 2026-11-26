La fiecare patru minute, un soldat rus moare pe frontul din Ucraina. Este estimarea unei investigații realizate de jurnaliștii independenți de la Mediazona și Meduza, care au calculat că numărul militarilor ruși uciși în aproape cinci ani de război ar fi ajuns la aproximativ 720 de mii. Ancheta se bazează inclusiv pe date obținute după ce hackerii au spart serverele Institutului rus de Statistică. Între timp, ucrainenii continuă să lovească ținte importante pe teritoriul rus.

De pe aerodromul Savasleika, vizat de dronele ucrainene, decolează avioanele de vânătoare MiG-31 încărcate cu rachete "Kinjal", folosite de ruși pentru a lovi orașele ucrainene. În ultimele zile, atacurile Ucrainei au vizat, de asemenea, și depozite de combustibil și muniții, dar si centre logistice din regiunea ocupată Luhansk. Vladimir Putin i-a convocat pe responsabilii din domeniul securității.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Am constatat că escaladarea declanșată de adversar nu a reușit să ne provoace daune critice. Cu toate acestea, propun să discutăm astăzi despre ce măsuri suplimentare pot fi luate pentru a consolida securitatea rafinăriilor noastre de petrol.”

Putin a criticat și raportul publicat de două instituții media independente, Mediazona și Meduza, care-și desfășoară activitatea în exil. Potrivit acestora, în cei aproape 5 ani de război a murit câte un soldat rus la fiecare 4 minute. Datele au fost obținute după ce hackerii au spart serverele Institutului rus de Statistică Rosstat.

Clare SEBASTIAN, CORESPONDENT CNN: „Faptul că o mare parte din datele care stau la baza acestei estimări provin dintr-o operațiune de hacking cred că arată până unde este dispus să meargă statul rus pentru a menține aceste informații secrete. Numărul deceselor înregistrate în legătură cu războiul se situează în jurul cifrei de 490 de mii. Folosind instrumente de extrapolare și metode științifice, (n.red.- Mediazona și Meduza) au estimat câți alți militari au murit, luând în calcul decalajul în raportarea pierderilor; de asemenea, au inclus persoanele dispărute în război – care, de regulă, ajung să fie declarate decedate. Astfel, s-a ajuns la un total de aproximativ 720 de mii de morți în război.”

Reacția Kremlinului nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a respins indirect estimările și le-a cerut rușilor să nu ia în considerare alte cifre decât cele prezentate de Ministerul Apărării.

Dmitri PESKOV, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI RUSE: „Singura instituție care poate face publice cifrele privind pierderile este Ministerul Apărării al Federației Ruse. Recomand să nu acordați atenție altor date.

Numai că Ministerul rus al Apărării nu a mai actualizat bilanțul militarilor uciși de mai bine de patru ani. Ucraina publică, la rândul său, în fiecare zi, bilanțul pierderilor provocate armatei ruse. Potrivit Statului Major ucrainean, în aproape cinci ani de invazie, Rusia ar fi pierdut peste un milion și 645 de mii de militari. Cifra include însă nu doar morții, ci și răniții și alte categorii de pierderi. În ultimele 24 de ore, armata ucraineană raportează peste două mii de militari ruși scoși din luptă.