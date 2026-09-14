Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis luni pe procurorul general Ruslan Kravcenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei, relatează AFP.

Ruslan Kravcenko, care anunţase el însuşi la începutul lunii septembrie intenţia de a-şi părăsi funcţia în urma acestor acuzaţii, deşi le respinge, a afirmat la rândul său că se află „într-o misiune în străinătate”.

„Intenţionez să informez partenerii noştri internaţionali despre situaţia reală din cadrul autorităţilor de combatere a corupţiei, despre semnele unei concentrări necontrolate a influenţei din partea acestora şi despre riscurile pe care această practică le reprezintă pentru suveranitatea statului”, a declarat el pe canalul său de Telegram.

De asemenea, el a anunţat că a depus o plângere împotriva directorului Biroului Naţional Anticorupţie (NABU), Semion Krivonos, acuzându-l că a „falsificat documente oficiale”.

Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat la rândul său pe Telegram că „procurorul general nu are decât o singură ieşire: demiterea”, îndemnând deputaţii să aprobe această decizie „fără întârziere”, transmite News.ro.

Decretul prin care Ruslan Kravcenko este demis din funcţie a apărut imediat pe site-ul Preşedinţiei Ucrainei.

La începutul lunii septembrie, NABU a efectuat percheziţii la biroul procurorului general şi a anunţat că a descoperit o reţea care primea bani pentru a proteja centre de apeluri frauduloase care organizau escrocherii telefonice şi care „legaliza averi în valoare de milioane”.

Potrivit anchetatorilor, aceste mite erau cheltuite pentru achiziţionarea de bunuri imobiliare, bijuterii şi alte obiecte de valoare.

Conform organizaţiei specializate Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), sectorul centrelor de apeluri frauduloase angajează aproape 60.000 de persoane în Ucraina, ceea ce reprezintă echivalentul a două treimi din personalul din sectorul bancar. Acest sector poate genera venituri de până la un miliard de dolari pe lună.

Corupţia este o problemă recurentă în Ucraina de mulţi ani, iar de la începutul invaziei ruse din 2022 au izbucnit mai multe scandaluri majore, inclusiv în cadrul armatei.

Volodimir Zelenski a încercat în 2025 să priveze NABU de independenţa sa, plasând această agenţie anticorupţie sub autoritatea procurorului general, dar a fost nevoit să dea înapoi în faţa valului de proteste din partea societăţii civile şi a aliaţilor occidentali ai Kievului.