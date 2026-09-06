Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au sosit duminică la Kiev, unde vor purta discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi emisari au sosit cu trenul la gara centrală din Kiev, via Polonia, a observat un fotograf AFP.

Conform imaginilor difuzate de agenţiile de ştiri UNIAN şi Ukrinform, cei doi au fost primiţi la gară de echipa de negociatori ucraineni: şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirill Budanov, şeful serviciului de informaţii externe Rustem Umerov, liderul partidului de guvernământ Slujitorul Poporului din parlamentul ucrainean, David Arahamia, şi prim-vicepreşedintele Administraţiei Prezidenţiale, Serghei Kisliţia, relatează EFE.

Emisarii lui Trump și Volodimir Zelenski la Kiev/ Telegram

Emisarii lui Trump și Volodimir Zelenski la Kiev/ Telegram

Aceasta este prima lor vizită în Ucraina de la începutul eforturilor de mediere menite să identifice o soluţie diplomatică la războiul ruso-ucrainean.

Cu o zi înainte, cei doi s-au aflat la Moscova, unde au purtat convorbiri cu preşedintele rus Vladimir Putin, căruia i-au prezentat o propunere de pace.

Duminică, dar înainte de sosirea celor doi emisari americani la Kiev, Zelenski s-a întâlnit cu echipa sa pentru a se pregăti pentru întâlnirea din cursul zilei cu Witkoff şi Kushner, relatează EFE.

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La întâlnirea pregătitoare au participat, printre alţii, Kirill Budanov, Rustem Umerov, şi David Arahamia.

Mesajul lui Zelenski, înainte de întâlnirea cu emisarii lui Trump

„Suntem pregătiţi pentru dialog”, a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare.

„Ucraina a fost întotdeauna şi va continua să fie constructivă. Suntem interesaţi să aducem mai aproape sfârşitul războiului. Pacea este necesară. Sunt necesare garanţii de securitate. Este necesar ca pacea postbelică să fie demnă”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Zelenski a dat asigurări că propunerile pentru o pace demnă pentru Ucraina sunt gata şi că acum este „important să lucrăm într-un mod coordonat, substanţial şi realist”.

Ultima întâlnire dintre echipa lui Zelenski şi emisarii americani a avut loc la sfârşitul lunii martie la Miami, în Florida. În schimb, preşedintele ucrainean s-a întâlnit cu Trump de două ori în iulie, o dată la summitul NATO şi o dată în Biroul Oval.

Cu toate acestea, discuţiile de pace sunt blocate de mai bine de şase luni din cauza războiului Statelor Unite cu Iranul şi a incapacităţii de a găsi un numitor comun între Rusia şi Ucraina, aşa cum a declarat secretarul de stat american Marco Rubio în mai, când a spus că Washingtonul "nu este interesat de un ciclu nesfârşit de întâlniri care nu duc nicăieri".

Cu acea ocazie, Rubio a adăugat însă că, odată ce vor exista perspective pentru un dialog „constructiv şi productiv”, Washingtonul ar fi bucuros să reia efortul de mediere, scrie știrileprotv.ro.

Sursă video: Ukrinform